﻿Türkiye'nin tek kuyumcu sanayi sitesi için karar belli oldu

Tonlarca altının takıya dönüştürüldüğü, Türkiye'nin önemli altın ve mücevher işleme merkezlerinden olan ve "Kuyumcukent" olarak da bilinen Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar aldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Türkiye'nin tek kuyumcu sanayisi sitesi için İstanbul Teknik Üniversitesi heyetinin yaptığı tespit çalışmaları tamamlandı.

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, rapora ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesisin, değerli metal sanayisi ve kuyumculuk sektörünün kalbi olduğunu söyledi.

Buradaki üretimin durmasının bir anda kuyumculuk sektöründeki işçilik fiyatlarının artmasına yol açtığını ifade eden Öz, şöyle konuştu:

"Arz-talep meselesi karşılanamaz oldu. Buraya ilk bakan arkadaşlarımız biraz alelacele bir rapor vermişti. Bir inceleme daha talep ettik. İnceleme için İstanbul Teknik Üniversitesinden yardım talebinde bulunduk. Gelen ekibimiz Altınşehirimizi inceledi. Orta hasarlı raporu verdi. Bu, belirli bir güçlendirmeyle tekrar imalat işlerimize geri başlayacağımız anlamına gelmekte. Bu karar, burada çalışan 6 bin kişiyi direkt ilgilendiriyor. Aileleriyle 10 bin kişinin aşı, işiydi burası. Karar, sektörümüzde işveren ve işçilerimizi bir anda rahatlattı. Binamızla ilgili İstanbul Teknik Üniversitesinde güçlendirme projesi çalışmaları başladı. Hemen güçlendirme yapıp tekrar burada üretime, istihdama başlayacağız."