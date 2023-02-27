Malatya'da vatandaşların çadır isyanı. Sonra ''Hükümet istifa'' denilince kızıyorlar

Hanımınçiftliği Muhtarı Yusuf Dönmez, "Üst üste depremler oluyor. Millet hep perişan. Sayın milletvekilleri, kaymakamlar buraya gelmezseniz biz burayı terk etmeyeceğiz. Sabaha kadar da buradayız. Gerekirse bu vatandaş için kendimi de vururum. Biz buradan gitmiyoruz." diye konuştu.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve çevre illerde hissedildi. Deprem çevre illerde de hissedilirken derinliğinin 6.9 km olduğu açıklandı.

Merkez üssü Malatya'da yaşanan depremin ardından Hanımınçiftliği Mahallesi Muhtarı Yusuf Dönmez, çadır istediklerini söyledi.

Dönmez, "Allahtan korkun. Hanımçiftliği yıkıldı. Allahtan korkun. Yapmayın. Sabaha kadar da buradayız. Gerekirse bu vatandaş için kendimi de vururum." ifadelerini kullandı.

Hanımınçiftliği Mahallesi Muhtarı Yusuf Dönmez, "100-150 kişi toplandık çadır istiyoruz." diye açıklamalarda bulundu.

Dönmez, "Üst üste depremler oluyor. Millet hep perişan. Sayın milletvekilleri, kaymakamlar buraya gelmezseniz biz burayı terk etmeyeceğiz. Sabaha kadar da burada bekleyeceğiz. Gelin Allah'ınızı severseniz halimize bakın." dedi.

Dönmez şöyle devam etti:

"Vatandaş mağdur. Gerekirse ölürüm. Ben burada intihar ederim. Gelsinler. Biz buradan gitmiyoruz. Allahtan korkun. Hanımınçiftliği yıkıldı. Allahtan korkun. Yapmayın. Sabaha kadar da buradayız. Gerekirse bu vatandaş için kendimi de vururum. Biz buradan gitmiyoruz."