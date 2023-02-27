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İki gazeteci tutuklandı. Deprem çadırları bekletiliyor haberleri yapmışlardı

Osmaniyeli iki gazeteci kardeş deprem çadırlarının dağıtımının beklediği iddiasıyla yaptıkları sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandı. Tutuklamaya gerekçe olarak, kaçma şüphesi, katalog suç olması gerekçe gösterildi. Sanıklar 1 ile 3 yıl arası hapis cezasıyla yargılanacak.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 16:36
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Kardeş gazeteciler tutuklandı. Siz misiniz deprem çadırları bekletiliyor haberleri yapan

İki gazeteci tutuklandı. Deprem çadırları bekletiliyor haberleri yapmışlardı
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ANKA'nın haberine göre, Osmaniye'de Mutlu Şehir Osmaniye sayfası yöneticisi gazeteci Ali İmat ve kardeşi gazeteci İbrahim İmat, depremzedelere yardım için gelen çadırların bekletildiği iddiası ile ilgili yaptıkları sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandı.

Osmaniye'de yerel gazetecilik yapan Ali İmat ve kardeşi gazeteci İbrahim İmat hakkında, depremzedelere yardım için gelen çadırların bekletildiği iddiasıyla ilgili yaptıkları sosyal medya paylaşımları nedeniyle adli işlem başlatıldı. Gazeteciler Ali ve İbrahim İmat hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu" başlıklı 217A maddesi kapsamındaki suçu işledikleri gerekçesiyle tutuklama kararı verildi. Osmaniye Kapalı Cezaevi’ne gönderilen gazeteciler, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.  

1 ile 3 yıl arası hapis cezası istenebilecek suç için Hakim, iki kardeşi tutuklama kararına "Şüphelilerin kaçacağı süphesinin varlığın gösteren deliller, mevcut olması. Katolg suçlar olması, adlı kontrol uygulamasının da mevcut delil itibari ile yetersiz kalacağı kanaatine varılarak sanıkların ayrı ayrı tutuklanmasına karar verildi" dedi. 

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