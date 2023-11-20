Türkiye'nin UYP pozisyonu eksi 298,3 Milyar dolar oldu

Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı. Türkiye'nin eylül sonu itibarıyla yurt dışı varlıkları 304 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 602,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. İşte o fark da kayıtlara eksi 298,3 Milyar dolar olarak geçti.

KAYNAK: AA
Türkiye'nin UYP pozisyonu eksi 298,3 Milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Eylül 2023 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, eylülde 2022 sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 1,4 azalışla 304 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 3,6 gerileyerek 602,4 milyar dolar oldu. Böylece, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlandığı net UYP, eylülde eksi 298,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Rezerv varlıklar kalemi eylülde 2022 sonuna göre yüzde 5,1 azalışla 122,2 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi de yüzde 1,4 gerileyerek 119,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 3,1 artarak 46,4 milyar dolar oldu.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle eylülde 2022 sonuna göre yüzde 20,2 azalışla 163,3 milyar dolara geriledi.

PORTFÖY YATIRIMLARI 96,6 MİLYAR DOLAR OLDU

Portföy yatırımları, eylülde 2022 sonuna göre yüzde 3,5 artarak 96,6 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 11,4 yükselişle 32,1 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku ise yüzde 7,3 düşüşle 1,2 milyar dolar ve Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 4,7 artışla 43,9 milyar dolar oldu.

Diğer yatırımlar, ilgili dönemde yüzde 4,7 artışla 342,5 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 2,9 azalarak 40,4 milyar dolara gerilerken, TL mevduatı ise yüzde 12,3 yükselerek 15,9 milyar dolara çıktı.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 7,7 artarak 60,2 milyar dolara çıkarken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,8 azalarak 100,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

UYP NE ANLAMA GELİYOR

UYP, bir ekonomideki yerleşik kişilerin yurtdışındaki yerleşik kişiler ile finansal alacakları ve yükümlülüklerin yanında; rezerv varlık olarak tutulan altın şeklindeki finansal varlıklarının belli bir tarihteki stok değerini gösterir.

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