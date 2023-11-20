BP'nin ardından iki akaryakıt şirketi daha satılıyor

Türkiye'de 111 yıldır faaliyet gösteren BP’nin ülkeden çıkmasının ardından akaryakıt piyasası iki yeni satış iddiasıyla çalkalanıyor. BP'nin satışı sonrası iki firmanın daha satış için pazarlık masasına çıktığı belirtiliyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
BP'nin ardından iki akaryakıt şirketi daha satılıyor

Ekonomi Gazetesi'nden Mehmet Kaya'nın haberine göre, BP'nin Petrol Ofisi'ne satılmasının ardından iki şirketin daha satış için pazarlık masasına çıktığı ileri sürüldü.

Türkiye’de akaryakıt dağıtım piyasasında 110 yıldır faaliyet gösteren BP’nin 770 akaryakıt bayisi ve hali hazırda depolama ünitesi ve limanı bulunan ATAŞ’taki hisselerini satması dikkatleri sektöre çevirdi. Sektör yetkilileri, karlılığın sınırlı olduğu akaryakıt dağıtımında iki yeni satın almanın son aşamada olduğu bilgisini verdi.

BP’nin Türkiye akaryakıt operasyonunun Petrol Ofisi tarafından satın alınmasının ticari yönünden çok stratejik karara dayalı olduğunu belirten sektör yetkilileri, bu noktada geçmişte rafineri olan ancak teknolojisinin eskimesinin ardından liman ve depolama tesisine dönüştürülen Mersin Akdeniz ilçesinde kurulu ATAŞ tesislerinin önemine dikkat çekti.

AKARYAKIT PİYASASINI ÇALKALAYAN GELİŞMELER

Sektörde karlılığın düşük olması nedeniyle hacmin öneminin ortaya çıktığını belirten sektör yetkilileri, BP’nin akaryakıt dağıtımında büyüyerek hacim oluşturma ya da satış yapma kararıyla karşı karşıya kaldığını ve sektörde bir süredir BP’nin satış yönünde karar aldığı bilgisinin yayıldığını vurguladı. Yabancı bir fonun sahip olduğu Petrol Ofisi’nin 1935 bayisinin bulunduğunu hatırlatan sektör yetkilileri, böylece BP satın almasıyla birlikte 2 bin 705 bayiye ulaşacak Petrol Ofisi’nin hacim oluşturabileceği ve cirosunun büyüyeceğini belirtti.

Bunun ötesinde, ATAŞ tesisleriyle operasyonel bir güce ulaşacağını, her türlü akaryakıt ürününün Güney’den Türkiye’ye getirilerek dağıtılmasında maliyetleri kontrol edebileceğini vurgulayan sektör yetkilileri, bu nedenle Petrol Ofisi’nin kararının kısa vadeli bir ticari hamle değil, stratejik bir karar olarak öne çıktığını savundu. Petrol Ofisi’nin özellikle ATAŞ ile önemli bir lojistik imkana kavuştuğunun altını çizdiler.

ORTA ÖLÇEKLİ İKİ ŞİRKET DAHA PAZARLIK MASASINDA

Sektörde, orta ölçekte iki yerli akaryakıt dağıtım zincirinin daha pazarlık masasında olduğunu ve satışla sonuçlanabileceğini belirten sektör yetkilileri, bu yerli firmalardan birinin Rus şirketiyle, diğerinin de yerli bir zincirle görüşme halinde olduğunu kaydetti. Yetkililer bu görüşmelerin satışla sonuçlanacağı beklentisinin yüksek olduğunu iddia etti. Sektörde karlılık düşüklüğünün tartışma konularından biri olduğunu belirten yetkililer, gelecek dönemde dağıtım sektöründeki ana gündem konularından birinin bu olduğuna ve tartışmaların süreceğine işaret etti .

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