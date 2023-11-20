Türk Tarih Kurumu'nda 2,9 milyon TL’lik araç ihalesi yapıldı

Türk Tarih Kurumu, 2 milyon 912 bin TL’ye 5 araç kiraladı. Tasarruf Genelgesi’ni kağıt üzerinde bırakan kurum, araçların ‘cam tavanlı’ olmasını istedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Türk Tarih Kurumu'nda 2,9 milyon TL’lik araç ihalesi yapıldı

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzasıyla 17 Temmuz’da kamu kurumlarına gönderilen Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ni kağıt üzerinde bırakan kurumlar arasında Türk Tarih Kurumu (TTK) da eklendi.

TTK’nin, kamunun araç kiralamalarında kısıtlama öngören genelgeyi akıllara getiren araç kiralama ihalesi kapsamında 2,9 milyon TL’lik harcama yapıldı. İdarenin kiraladığı araçların teknik özellikleri dikkati çekti.

TTK 31 Ekim’de, “2024 Yılı 12 Aylık Beş Adet Binek Araç ve Beş Adet Sürücü Kiralanması” ihalesi düzenledi. Toplam 3 milyon 434 bin 107 TL’lik harcama öngörülen ihalenin sözleşmesi, 16 Kasım’da imzalandı.

TTK’nin ihalesine yalnızca bir şirketin teklif verdiği öğrenildi. Teklifi değerlendiren ihale komisyonu, nihai kararını 16 Kasım’da verdi. Bu kapsamda Baltacı Turizm Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Türk Tarih Kurumu arasında 2 milyon 912 bin 107 TL’lik sözleşmeye imza atıldı.

PANORAMİK CAM TAVAN

İhale için hazırlanan teknik şartnamede, kiralanacak beş aracın özellikleri sıralandı. Araçların lüksünü ortaya koyan teknik şartnamedeki özellikler, şöyle:

• 2023 model,

• Apple Carplay ve Android Auto özelliği,

• Elektrikli, ısıtmalı ve katlanır yan aynalar

• Beygir gücü 130,

• Elektrikli açılır panoramik cam tavan.

PARA YUTAN YERLEŞKE

2017’de Ankara’da yapımına başlanan Türk Tarih Kurumu’nun yerleşkesi 2023 itibarıyla halen tamamlanamadı. Toplam 158 milyon TL maliyetle başlanan yerleşke için harcanan para, 13 Eylül 2023 tarihinde düzenlenen ihalenin ardından 1 milyar TL’yi aştı.

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