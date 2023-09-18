Türkiye’nin uyuşturucu tacirleri için cennet olması Netflix'teki Top Boy dizisine konu oldu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Netflix'te yayınlanan Top Boy dizisinde Türkiye'nin konu edildiği bir sahneyi sosyal medya hesabından paylaştı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Türkiye’nin uyuşturucu tacirleri için cennet olması Netflix'teki Top Boy dizisine konu oldu

Dizi ve film platformu Netflix'te yer alan Top Boy dizisindeki Türkiye sahnesi, sosyal medyada gündem oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'da geçen dizi, uyuşturucu satıcılarının hayatını konu alıyor.

Dizinin İngiltere'de yayınlanan bir sahnesinde ise Türkiye'nın adı geçiyor. Sahnede, ülkeden kaçacak bir uyuşturucu satıcısına, "Nereye gidiyorsun" diye sorulunca "Türkiye, orada tanıdıklar var. Saklanmak için birebir bir yer." karşılığını alıyor.

Sahne, sosyal medyada gündem olurken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan da paylaşım geldi. Özdağ, sahneyi sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yapan Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

Dizi ismi “Top Boy” Netflix Türkiye’de şu ana kadar toplam 2 sezon yayınlanmış. Bu aşağıdaki bölüm İngiltere’de geçen hafta yayınlanmış. Sınırlarını dünyanın bütün ipsiz sapsızlarına açan, 400 bin dolara ev satın alan mafya şeflerine, Afgan çocuk tecavüzcülerine vatandaşlık veren, ülkemizi mülteci cenneti yanında mafya cenneti yapan politikaların sonuçlarını şimdi yabancı dizi filmlerde bile görüyoruz. Atatürk’ün izinde vatanımızı ve ailemizi savunacağız.

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