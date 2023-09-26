Bir mafya çetesi daha çökertildi. Mal varlığını duyanlar şok oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir mafya çetesinin daha çökertildiğini duyurdu. Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda çökertilen çetenin mal varlığını duyanlar şok oldu.

Bir mafya çetesi daha çökertildi. Mal varlığını duyanlar şok oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından İnegöl Terkinler Çetesi'nin çökertildiğini, suç örgütünün ele başının yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, "6 milyar lira değerinde gayrimenkule ele konuldu" dedi.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Bursa İl Jandarma Komutanlığımız ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığımızın takibi neticesinde Tefecilik, Yağma, Nitelikli Dolandırıcılık ve İnsan Ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen 35 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Bursa İnegöl merkezli 4 ayrı ilde 450 Jandarma personelinin katıldığı operasyonda 35 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda çok sayıda silah, çek, senet, 6 Milyar TL değerindeki gayrimenkul ve 31 şirkete el konuldu. Operasyonları düzenleyen Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum."

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