Türkiye’nin yeni hamlesi Netanyahu’yu kara kara düşündürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO Zirvesi sonrası yaptığı açıklama Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi ile ilgili beklentileri artırdı. Kulislerde Erdoğan ile Esad’ın görüşme tarihi konusunda beklentiler konuşulurken Erdoğan, görüşmenin ayarlanması için Dışişleri Bakanı Fidan’ı görevlendirdiğini söyledi. Kulislerde Erdoğan’ın Esad ile görüşmesinin 3 ülkeden birinde yapılması beklenirken en güçlü adayın Irak olduğu öğrenildi. Görüşmenin ne zaman yapılacağı henüz netlik kazanmadı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı ise yayınladığı açıklamada normalleşme için Türk askerinin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesi şartını yinelemişti.

NETANYAHU KARA KARA DÜŞÜNÜYOR

Türkiye ile Suriye arasında diyalog kapılarının ardına kadar açılmasının İsrail’de endişeye neden olduğu öğrenildi. Jerusalem Post gazetesinde yer alan analizde iki ülkenin yakınlaşmasının “İsrail’e karşı cepheyi güçlendireceği” yorumunda bulunuldu.

Türkiye'nin son dönemde Rusya ve İran'la yakınlaştığını ve Batı karşıtı söylemi artırdığını savunan gazete, Ankara'nın Şam'la yakınlaşmasının Batı'ya ve İsrail'e düşman ülkeler ittifakını güçlendireceğini öne sürdü.

Jerusalem Post, Erdoğan'ın "İsrail yönetiminin NATO ile ilişkisini sürdürmesi kabul edilemez" sözlerine İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz'dan gelen tepkiye de analizde yer verdi. Katz, "Hamas ve İran'ın şeytan eksenini destekleyen Türkiye gibi bir ülke NATO'ya üye olmamalı" demişti.

Gazete, Ankara-Şam arasındaki normalleşme süreciyle beraber Türkiye ve İsrail arasında gerilimin arttığı yorumunu yaptı.