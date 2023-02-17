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FIFA'dan Türkiye'ye tarihi bağış! Ne yardımında bulunacağını açıkladı

FIFA, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 1 milyon dolar bağışlanacağını duyurdu.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 13:01
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Türkiye'ye FIFA'dan dev bağış

FIFA'dan Türkiye'ye tarihi bağış! Ne yardımında bulunacağını açıkladı
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FIFA Vakfı'nın, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bir milyon dolar değerinde yardımda bulunacağı paylaştı.

FIFA'nın yardımlar için Türkiye ve Suriye futbol federasyonlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarıyla temas kurduğu, bağışın nasıl kullanılacağı konusunda fikir alışverişi yaptığı öğrenildi.

Futbolun dev kuruluşu, bir milyon doların temel insani yardım ürünleri alınması ve dağıtılması, ayrıca depremzedelere geçici barınma sağlanması için kullanılacağını açıkladı.

FIFA, birçok depremzedenin dondurucu soğukta kalacak yeri olmadığına dikkat çekti.

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