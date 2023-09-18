Türkiye'ye geçmeye çalışan terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubunun hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu.

KAYNAK: DHA
Türkiye'ye geçmeye çalışan terörist yakalandı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahsın PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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