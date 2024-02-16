Türkiye'ye geliyordu: Tam 3.2 ton kokain yakalandı

Avrupa Birliği (AB) Polis Teşkilatı, Ekvador’dan muz yüklü konteynerlerin içine kokain yerleştirerek Türkiye, Hollanda ve Belçika’daki limanlara gönderen çeteyi çökertti. Türk polisinin de destek verdiği operasyonlarda Türkiye, Hollanda, Belçika ve Arnavutluk’ta toplam 3 ton 200 kilo kokain ele geçirildi.

KOKAİNLERİN TÜRKİYE'YE DAĞILIMI İÇİN ANLAŞTILAR

Europol’e göre, İspanya’da yaşayan İtalyan iş adamı, Ekvador'dan aylık 4 ton kokain almak üzere Kolombiyalı tedarikçilerle anlaşma yaptı.

Ekvador'da ikamet eden Arnavut uyruklu şahıs ise, kokainin önce Kolombiya'dan Ekvador'a getirilmesi, daha sonra da Türkiye ve AB ülkelerine dağıtımı için anlaşma sağladı.

MUZLARIN ARASINA 15 İLE 40 KİLO ARASINDA KOKAİN GİZLEDİLER

Şirketlerini paravan olarak kullanan suç örgütü, kokainin Türkiye ve AB ülkelerine sevkiyatı için Ekvadorlu meyve şirketlerini de paravan olarak kullandı. Muzların arasına, 15 ile 40 kilo arasında kokain maddesinin gizlendiği ortaya çıktı.

YAPILAN OPERASYONLARDA 3 TON 200 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Suç örgütü, büyük miktarlarda kokainin Şirketi paravan olarak kullanıp Ekvador’daki Guayaquil limanından İspanya’daki Algeciras ve diğer Avrupa limanlarına taşınmasını sağladı.

İspanya ve Ekvador polisi, gerçekleştirdikleri operasyonlarla 6 Şubat tarihinde belirlenen adreslere baskın düzenledi. Soruşturma esnasında Türkiye, Belçika, Hollanda ve Arnavutluk emniyet yetkilileri ile de işbirliği yapıldı. Türkiye ve diğer üç ülkede yapılan operasyonlarda 3 ton 200 kilo kokain ele geçirildi.

31 KİŞİ TUTUKLANDI

Europol operasyonu esnasında örgütün İspanya ve Ekvador’daki 2 liderinin de aralarında olduğu toplam 31 kişi tutuklandı. Suç örgütünün liderlerine ait toplam 48 milyon Euro değerindeki mal varlıkları dondurulurken, gerçekleşen operasyonlarda25 araç, 10 ateşli silah, yaklaşık 13 milyon Euro değerinde elektronik ekipman ve 3 milyon Euro nakit paraya da el kondu.