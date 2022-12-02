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'Alman' kod adlı PKK'lı terörist bakın nerede yakalandı. Türkiye'ye girmeye çalışıyordu

Şırnak'ta yapılan operasyonla terör örgütü PKK/YPG üyesi Canfeda Alman kod adlı Azad Öngüç, ülkeye girmek için saklandığı tır dorsesinde yakalandı. Teröristin birçok terör olayına karıştığı ve Türkiye'ye girmeye çalıştığı öğrenildi.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 10:16
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Türkiye'ye girmeye çalışıyordu. 'Alman' kod adlı PKK/YPG'li halk düşmanı terörist bakın nerede yakalandı

'Alman' kod adlı PKK'lı terörist bakın nerede yakalandı. Türkiye'ye girmeye çalışıyordu
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AA'da yer alan haberde, İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teröristin bir tırın dorsesinin altına saklanarak yurda girdiği bilgisinin alınması üzerine 3 kişinin bulunduğu tır, jandarma ekiplerince Silopi ilçesi Ortaköy Jandarma Karakol Komutanlığı yol emniyet ve kontrol noktasında durduruldu.

Araştırmada, tırdaki 3 kişiden birinin "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma" ve "kasten öldürme" suçlarından aranan Canfeda Alman kod adlı terörist Azad Öngüç olduğu tespit edildi.

Operasyonda teröristin yurda girmesine yardım ettiği tespit edilen 2 kişi de "bilerek ve isteyerek terör örgütüne yardım ve yataklık etmek" suçundan gözaltına alındı.

BİRÇOK TERÖR OLAYINA KATILDI
Teröristin başta 30 Mart 2018'de Siirt Merkez ilçe Ormanardı köyü bölgesinde yol yapımı çalışmalarının emniyetini sağlamak amacıyla görevlendirilen güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen ve 1 jandarma personeli ile 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu, 12 personelin yaralandığı silahlı saldırı olmak üzere birçok terör olayına katıldığı belirlendi.

Terörist Öngüç'ün ayrıca terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içinde örgütün sözde Türkiye sorumlusu Hakkı Gabar kod adlı İskan Akyüz'ün uzun süre korumalığını yaptığı tespit edildi.

Terörist adli işlemlerinin tamamlanması ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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