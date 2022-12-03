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İsveç, PKK üyesi ismi Türkiye'ye iade etti

İsveç, terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 01:46
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PKK üyesi Mahmut Tat İsveç tarafından Türkiye'ye iade edildi

İsveç, PKK üyesi ismi Türkiye'ye iade etti
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Alınan bilgiye göre, Tat, hakkında verilen hapis cezası nedeniyle 2015'te İsveç'e giderek iltica talebinde bulundu ancak ret yanıtı aldı. Bir süre önce İsveç'te polis tarafından gözaltına alınan Tat, Mölndal'daki gözetim merkezine götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan Tat, uçakla Türkiye'ye gönderildi.

6 YIL 10 HAPİS CEZASI VAR

Mahmut Tat'ı taşıyan ve başkent Stockholm'den havalanan uçak, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi.

Polisler tarafından uçaktan alınan Tat, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen Tat'ın, bu gece İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğünde gözaltında tutulacağı öğrenildi.

PKK/KCK üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahmut Tat'ın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. (AA)

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