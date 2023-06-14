Türkiye'yi 5 ayda 300 bine yakın fazla kruvaziyer yolcusu ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yılın ocak-mayıs döneminde kruvaziyer yolcu sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 114 artarak 299 bini aştığını bildirdi.

Türkiye'yi 5 ayda 300 bine yakın fazla kruvaziyer yolcusu ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye’nin, kruvaziyer turizminin öncü ülkelerinden biri olduğunu ifade etti.

2021 yılının son çeyreğinde İstanbul Galataport Limanı'nın açılması ve Kovid-19 salgın tedbirlerinin kaldırılmasıyla kruvaziyer turizminin daha da büyüdüğünü belirten Uraloğlu, "Kruvaziyer turizmine yapılan yatırımlar devam edecek ve 'Türkiye Yüzyılı', kruvaziyer turizminin de yüzyılı olacak. Özellikle son yıllarda yapılan yatırımlarla birlikte kruvaziyer turizmi de Türkiye ile birlikte büyümeye devam ediyor. Her geçen gün büyüyen kruvaziyer turizmimizle uzun yıllar yapılan yatırımların meyvesini toplamaya da başladık. Kovid-19 pandemisiyle birlikte kruvaziyer turizminde bir gerileme yaşansa da yatırımlarımıza devam ettik ve 2023’ün ilk 5 ayında 299 binden fazla kruvaziyer yolcusunu misafir ettik. 2023 yılının ilk beş aylık döneminde limanlarımıza yanaşan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,1, kruvaziyer yolcu sayısı ise yüzde 114 artış gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

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KUŞADASI LİMANI'NA 124 KRUVAZİYER GEMİSİ YANAŞTI

Kuşadası Limanı'nda 157 bin 940, Galataport Limanı’nda 67 bin 740, Türkiye Denizcilik İşletmeleri (TDİ) Sarayburnu Rıhtımı'nda 3 bin 276 ve Antalya Limanı'nda 14 bin 777 kruvaziyer yolcusunu ağırladıkları bilgisini veren Uraloğlu, "Kuşadası Limanı'mız 124 gemiyi misafir etmesiyle en çok kruvaziyer gemisinin yanaştığı liman oldu. Galataport Limanı'mızı 43, Ulusoy Çeşme Limanı'mızı 20 ve TDİ Sarayburnu Rıhtımı'nı da 7 gemi ziyaret etti." ifadelerini kullandı.

(Kaynak: AA)

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