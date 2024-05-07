Özgür Özel Bahçeli ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Emekli ve asgari ücret zammıyla ilgili flaş gelişme

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu. Özel’in konuşmasından en çok merak edilen ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ayrıntıları oldu.

Özel, saat 12.00’da gerçekleşen ve 45 dakika süren görüşmenin ayrıntılarını paylaştı. Özel, Bahçeli’yi ayakta bekletmemek için görüşmenin hemen sonrasında açıklama yapmadığını ve grup toplantısını beklediğini söyledi.

Özel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada görüşmenin gayet yapıcı gerçekleştiğini belirterek, Bahçeli’ye değerlendirmeleri için teşekkür etti. Özel, Seçim sonuçlarını samimiyetle değerlendirdiklerini vurgulayarak asgari ücret ve emekli zamlarının da konuşulduğunu sözlerine ekledi.

Özgür Özel konuyla ilgili şunları söyledi:

“Bugün sayın Devlet Bahçeli’den dün talep ettiğimiz randevu saatler içinde karşılanarak bizleri kabul ettiler. Kendisi ile gayet verimli geçen bir görüşme gerçekleştirdik. Geçmiş tecrübeleri ve bize aktardığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Erdoğan görüşmesinde ‘Gizli kapaklı ne konuştunuz?’ Görüşmede Dışişleri Bakanlığı’nın en üst düzey görevlerinde bulunmuş bir büyükelçinin tuttuğu notlar partinin arşivine gönderildi. Kayıt dışı siyasete itiraz eden anlayışımızla bilgiler grubumuz ve Parti Meclisimiz ile paylaşıldı. Biz sözlerimizi söyledikten sonra ne cevap aldık onu söylemek bizim işimiz değildir. Ancak olumlu bir beklentide olmak bizim pozisyonumuzdur. Sayın Bahçeli bize ‘Açıklama yapabilirsiniz’ demesine rağmen kendisini ayakta bekleterek konuşmayı doğru bulmadım.

Seçim sonuçlarını değerlendirdiğimiz, tebriklerini kabul ettiğimiz ve bundan sonraki süreçle ilgili yapıcı değerlendirmeler yaptığımızı söyleyebilirim. Dış politikayı hangi gözle gördüğümüzü. CHP’nin ana muhalefet partisi olduğumuzu ve yurt dışında Türkiye’nin partisi olduğumuzu açıkça söyledim. Asgari ücretin eridiğini, 10 bin lira emekli maaşının yetmediğini ve zam yapılması gerektiğini yatırımlar konusunda devletin de yapması gerekenleri konuştuk.

Staj mağdurlarını, emekli astsubayların sorunlarını konuştuk. 28 Şubat davasındaki mağduriyetleri, Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmaması gibi konuları konuştuk ve görüş alışverişinde bulunduk. Kendisinin değerlendirmelerinin neler olduğu konusunda daha fazla detayın benim tarafından verilmemesini kamuoyundan anlayış bekliyorum.”