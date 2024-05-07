Ali Koç kararını verdi. Aziz Yıldırım bombası patladı. Sadettin Saran ne yapacak?

Fenerbahçe, futbolda şampiyonluğu kaçırdı gibi. Bu saatten sonra Galatasaray'ın zirveyi bırakacağına kimse inanmıyor zaten. Fenerbahçeliler de.

O yüzden büyük hayal kırıklığı yaşıyorlar. İsyan ediyor taraftarlar.

İsmail Kartal'a kızıyorlar.

Ali Koç'a tepki gösteriyorlar.

Futbolculara öfkeliler.

Belli ki kahroluyorlar.

Ali Koç döneminde Fenerbahçe "Dünyanın en büyük spor kulübü" haline geldi; bu da bir gerçek.

Basketbolda, voleybolda hemen her branşta var ve üstelik zirvelerde dolaşıyor.

Tamam; buna seviniyor sevinmesine taraftarlar da onların işi gücü futbol. İlle de futbolda şampiyonluk istiyorlar; bu gerçekleşmediği için de yürekten yanıyorlar.

Bu sırada...

Kongreye de hazırlanıyor Fenerbahçe.

Ali Koç'un bırakmasını isteyenler çok. Aziz Yıldırım'ın gelmesini isteyenler de. Sadettin Saran'ın takımı şampiyon yapacağına inananlar da var.

Peki ne olacak?

Kulağıma gelen kulis bilgilerini anlatayım.

Ali Koç devam edip etmeme konusunda kararsız gibi görünüyor. Ama dışarda böyle görünüyor. İçerde ise yine aday olacağını söyleyenler çok. Hatta "Eminim bundan" diyenler de var.

Ali Koç adaylığını açıklarsa zaten Sadettin Saran çekilecek. Aday olmayacak. Saran, Ali Koç çekilirse girecek. Ancak yine bir kulis bilgisi olarak paşlaşayım, "Ali Koç bir dönem daha başkan. Saran da yönetiminde yer alır. Dönem sonunda da Koç bırakır, Saran başkan olur" diye uzun vadeli planlar da gündemde dolaşıyor.

Hatta Ali Koç'un kongrede kürsüye çıkıp "Devam ediyorum" diyerek takımın başına Portekizli Jose Mourinho'yu getirdiğini açıklayacağı da detaylar arasında.

Gelelim Aziz Yıldırım'a.

Aziz Yıldırım'ın son Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılması "Dönüyor" diyerek yorumlandı sarı lacivertli taraftarlar arasında. Çünkü Yıldırım uzun süredir katılmıyordu. Ancak bu katılmasını "Sadece Şekip Mosturoğlu için" diye açıklayanlar da var.

Bu arada... Sosyal medyada Aziz Yıldırım patlaması yaşanıyor. Taraftarlar mesaj üstüne mesaj yağdırıyorlar, rekor paylaşım yapıyorlar. Aziz Yıldırım'ın dönmesini istiyorlar yani.

Bu güneşe kar dayanmaz!

Aziz Yıldırım dayanır mı; bilemiyorum.

"Varım arkadaş" deyip adaylığını koyar mı tekrardan?

Bakalım göreceğiz. Ama aldığım duyuma göre bir hazırlık içindeymiş. Görüşmeler yapıyormuş. Kuvvetli bir liste ile gireceğini iddia edenler var.

Son moda deyimle; yakın çevresine anlatıyormuş da.

