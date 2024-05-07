FIFA müfettişleri siyasi baskıyı inceliyor

Son zamanlarda, politikanın futbol üzerindeki etkisinin artacağı yönündeki iddialar gündem olduç

Spor yöneticileri, politikacılarla anlaşma arayışında olduklarını ve sessiz kalmayacaklarını belirtiyorlar.

UEFA ve FIFA daha önce benzer durumlarla karşılaşmış ve sert tepkiler vermişti.

Serie A kulüpleriyle ilgili olarak İtalya hükümeti, futbol federasyonunun mevcut yapısının yerine geçecek yeni bir finansal düzenleme otoritesi kurmayı planlıyor.

Hükümetin Önerisine Tepkiler

Kulüpler, mali durumlarını denetleyecek bir hükümet otoritesinin kurulmasına karşı çıkıyor ve spor organizasyonlarının siyasetten bağımsız olması gerektiğini vurguluyorlar. İtalya'nın en üst düzey futbol ligi, Spor Bakanı Andrea Abodi'nin önerisini eleştiriyor.

"Yetkililere Saygısızlık" Eleştirisi

Futbol Federasyonu (FIGC) ve İtalya'nın en yüksek spor otoritesi olan Olimpiyat Komitesi (CONI), bu duruma sessiz kalmıyor. Şu anda profesyonel futbolun mali durumu, FIGC'nin denetim komisyonu COVISOC tarafından izleniyor. Bu komisyon, Juventus'un geçen sezon yaşadığı transfer skandalını ortaya çıkarmış ve takımın puan kaybetmesine neden olmuştu. FIGC Başkanı Gabriele Gravina, hükümetin bu yeni projesini yetkililere saygısızlık olarak nitelendiriyor.

Haberlere göre, Gravina CONI başkanı ile birlikte Bakan Abodi'den acil bir toplantı talep edecek. FIGC, toplantıda hükümetin öneri taslağındaki bazı konuları gündeme getirecek.

FIFA ve UEFA inceleyecek

İtalya hükümetinin futbol düzenlemesi planları, UEFA ve FIFA'nın incelemesine takıldı. Geçen ay, UEFA ve FIFA, İspanyol hükümetinin skandallarla dolu RFEF'yi denetlemek için bir komisyon kurma kararına büyük endişe duyduklarını belirten bir açıklama yapmıştı.

FIFA, 2022'de hükümet müdahalesi nedeniyle Zimbabve ve Kenya'nın üyeliklerini askıya almış ve daha sonra bu yasakları kaldırmıştı.