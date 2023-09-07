Türkiye'yi vuracak kasırganın tarihi açıklandı. Artık sadece okyanuslarda olmuyor

Editör: Çağlar Bülent SANSAR

El Nino etkisiyle sıcak geçen yaz ayları deniz suyu sıcaklıklarını da oldukça yükseltti. Bu da kasırgalar için uygun bir ortamın oluşmasına olanak sağladı.

Deniz komşumuz Yunanistan’ın aşırı yağışlarla mücadele ettiği şu günlerde Akdeniz bölgesi için de bir kasırga tahmini geldi.

Meteorolojik hesaplamalar sonucu yapılan tahminlere göre önümüzdeki günlerde Akdeniz üzerinde bir kasırga oluşumu görülecek. Ürkütücü kasırganın Türkiye’nin kıyı şehirlerini de vurma ihtimali var.

Oluşan bu devasa şiddetli rüzgar olayının 11-12 Eylül tarihleri arasında Antalya açıkları ile Mersin ve Adana’ya vurma ihtimali bulunuyor.

Ünlü gazeteci Sedat Kaya sosyal medya hesabından Akdeniz'de etkili olacak kasırga paylaşımı yaptı.

Kaya "Kasırgalar sıcak denize bayılır. Sıcak sudan beslenir çünkü. Akdeniz bu sezon adeta yandı. Deniz suyu sıcaklığı 27-30 derecelerde. Modeller bir Akdeniz Kasırgası tahmini yapıyor. Senaryolardan biri 11-12 Eylül tarihlerinde gözüküyor. Eğer gerçekleşirse, Datça'yı teğet geçip, Mersin ve Adana'ya yönelecek" uyarısında bulundu.