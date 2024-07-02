Türkiye Avusturya maçının sonucu şimdiden belli oldu. Kahin köpek Furry seçimini yaptı

Daha önce Real Madrid’in bu sezonki Şampiyonlar Ligi zaferini doğru tahmin eden fenomen köpek Steph Furry, Türkiye-Avusturya maçının sonucunu da öngördü. Gözlerini dünyaya çeviren bu köpeğin tahmini, Türkiye’nin 2-1 skorla galip geleceği yönünde.

Steph Furry, bir topu seçerek ve onu kazanan takımın bayrağının olduğu sepete yerleştirerek maç sonuçlarını tahmin ediyor. Bu sevimli köpek, Real Madrid’in Borussia Dortmund’u yenerek Şampiyonlar Ligi’ni kazanacağını başarıyla öngörmüştü.

Sevimli Steph Furry, Türkiye’nin lehine bir tahminde bulunarak, Türkiye’nin maçı 2-1 skorla kazanacağını öngördü. Furry ayrıca, Türkiye’nin Avusturya’yı yeneceği bu 2-1’lik skorun uzatma dakikalarında gerçekleşeceğini de belirtti.