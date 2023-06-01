Türkler Londra’dan kapış kapış ev alıyor. İngilizlerin en ağır gazetesi The Times açıkladı

İngilizlerin ünlü gazetesi The Times’ta yer alan habere göre Türkiye’deki zenginler İngiltere’ye akın etmeye başladı.

Melissa York imzalı “Neden varlıklı Türkler, Londra’nın elit mahallelerinden ev alıyor” başlıklı makalede, Londra’da ev alan Türk alıcıların çoğaldığı yazıldı.

Yazıda yer alan bilgiye göre, bir emlakçılık şirketinin CEO’su yaptığı açıklamada “Genelde Orta Doğulu, Asyalı ve ABD’li yatırımcıları Londra’da görüyoruz fakat bu yıl bir ulus aşırı hareketliliğiyle diğerlerinden ayrıldı, o da Türkiye’den gelen alıcılar” ifadelerini kullandı.

ZENGİNLER TÜRKİYE’DEN PARALARINI ÇIKARMAK İSTİYOR

Gazetede yer alan haberde Türk lirasının yaşadığı değer kaybı ve hızla yükselen enflasyon vurgusu yapılırken, emlak şirketi Black Brick’in kurucusu olan Camilla Dell, “Şu an Türk Lirası’nın değer kaybı dolayısıyla Türkler Londra’da kiralık ev bulabiliyor. Fakat zengin olanlar paralarını Türkiye’den çıkarmaya çalışıyor. Birçok Türk, Erdoğan görevde kaldıkça ekonominin de kötüleşeceğini düşünüyor” dedi.

Haberde ayrıca, zengin Türklerin, Londra’nın Knightsbridge, Mayfair, South Kensington ve Belgravia bölgelerini tercih ettiği bildirildi. Muhit olarak bu bölgelerdeki komşu tercihlerinin ise Rusya’dan, Birleşik Arap Emirlikleri’nden ve güneydoğu Asya’dan gelenlerden yana kullanıldığı belirtildi.