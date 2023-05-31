Türker Ertürk seçimin ardından Türkiye'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı. Gerçek beka sorununu duyurdu

Emekli Amiral Türker Ertürk, seçimlerinin ardından Türkiye’yi bekleyen büyük tehlikeyi Osmanlı’nın hasta adam döneminden örnek vererek açıkladı. Ertürk, mesajında gerçek beka sorununu duyurdu.

Türker Ertürk seçimin ardından Türkiye'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı. Gerçek beka sorununu duyurdu

28 Mayıs’ta cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin ardından Türkiye yola tek adam rejimiyle devam kararı aldı. Gelinen noktada ülkede geleceğe dair umutlar hızla azalırken konu hakkında yapılan analiz ve yorumlar ise umutların neden azaldığının açık bir göstergesi haline geliyor.

Son olarak emekli amiral Türker Ertürk’ün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklama ise dikkat çekti. Ertürk Türkiye’nin Osmanlı’nın içine düştüğü durum gibi ‘hasta adam’ konumunda olduğu söyleyen Ertürk, “İçine düştüğü bu durum, Türkiye’nin bekası açısından artık sürdürülebilir değildir.” İfadelerini kullandı.

Ertürk’ün açıklaması şu şekilde:

“NE YAPMAMIZ LAZIM?

31 Mayıs 2023 itibarıyla bugün Türkiye’nin geldiği yer; Ortaçağın yönetim biçimi olan monarşi yani “Tek Adam Yönetimi”, demokrasinin olmazsa olmazı olan laikliğin neredeyse tamamen yok edilmiş olması, ağır ekonomik iflas, bozulan iç barış, bölünmüşlük, demokrasiyle yönetilen ülkeler sınıflandırılmasından çıkarılmış olmak, kendi yaptığı yasalara ve koyduğu kurallara bile uymayan keyfilik, ağır ahlaki çöküntü, hukuk ve adalet yoksunluğu, yönetici kadrolarındaki liyakatsizlik, kurumların iğdiş edilmesi, devlet aklının çökertilmiş olmasıdır.

Bu tespiti yapıyor olmak üzücü ama artık Türkiye aynen Osmanlı’nın içine düştüğü durum gibi “Hasta Adam” konumundadır. İçine düştüğü bu durum, Türkiye’nin bekası açısından artık sürdürülebilir değildir.

Bu coğrafyada hüküm süren Roma da, Osmanlı da yıkıldı. Nedeni ise dış düşmanlar değil çağın değişimine ayak uyduramaması geçmişte yaşıyor olmasıydı.

Halbuki evrenin var olduğundan beri değişmeyen tek kuralı değişim, dönüşüm ve evrimdir. Değişemeyen ve evrilemeyen canlı türleri bile yok olur ve olmuştur. Ama burada bahsettiğimiz değişim ''sen kalk o koltuktan ben oturayım değişimi değildir. Düşünsel ve zihinsel değişimden söz ediyoruz.

Güzel bir gün dileklerimle saygılar sunarım.”

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