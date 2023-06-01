Ümit Özdağ AKP'nin BOTAŞ, THY ve Devlet Demir Yolları’nı satacağını söyledi. AKP Türk Milleti'nin son varlıklarını satıyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçim sonuçlarıyla ilgili bir değerlendirmede bulundu.

Özdağ, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi sonrası "Tüm kaynakları yanlış kullanarak geldiği bu noktada ekonomiyi gireceği büyük türbülanstan çıkarma görevi Erdoğan’ın üzerindedir. Ancak üzülerek söylüyorum ki AKP hükümeti Türk Milleti’nin son varlıklarını, BOTAŞ, THY, DDY gibi değerlerini de satmaya hazırlanıyor. Bunlar modern kapitülasyonlardır. Türk ekonomisi hızla varlıklarını ve bağımsızlığını yitirmektedir" dedi

ÖZDAĞ’DAN FLAŞ İDDİA

Ümit Özdağ açıklamasında “Seçim sonuçlarının kazananı olan Erdoğan için bu galibiyet PİRUS ZAFERİ’dir. Bir diğer ifade ile galibiyet gibi görünen mağlubiyettir. Tüm kaynakları yanlış kullanarak geldiği bu noktada ekonomiyi gireceği büyük türbülanstan çıkarma görevi Erdoğan’ın üzerindedir. Ancak üzülerek söylüyorum ki AKP hükümeti Türk Milleti’nin son varlıklarını, BOTAŞ, THY, DDY gibi değerlerini de satmaya hazırlanıyor. Bunlar modern kapitülasyonlardır. Türk ekonomisi hızla varlıklarını ve bağımsızlığını yitirmektedir. AKP hükümeti Türk Milletini kendi toprağında kiracı yapmaya çalışıyor. Sığınmacı tehdidi ve ekonomik tehdit artarak devam ediyor. Ak Parti’nin ekonomik yıkım devam ederken başta Suriyeliler olmak üzere Araplara vatandaşlık verme politikası hızla devam edecektir. Vatanımız her geçen biraz daha işgal edilecektir.” İfadelerini kullandı.

THY’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herhalde 10'uncu kez aynı açıklamayı yapıyoruzdur. Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen 'Türk Hava Yolları satılıyor' başlıklı" ifadelerini kullandı.

FATİH ERGİN AÇIKLAMIŞTI

Yeniçağ Yazarı Fatih Ergin de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nda (TCDD) özelleştirmenin raylarının döşendiğini açıklamıştı.

Ergin’in özel haberinde yönetmeliğe göre, TCDD’ye ait demiryolları hatlarının işletme hakkı devredilecek.

Ulusal demiryolu altyapı ağına bağlı olmayan hatlarda verilen şehir içi toplu yolcu taşımacılığı hizmetleri, tarihi ve turistik amaçla verilen yolcu taşımacılığı hizmetleri ile banliyö yolcu taşımacılığı hizmetleri yönetmelik dışı bırakıldı.