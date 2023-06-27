Türklere ve Atatürk'e hakaret eden Arap'a polis bozkurt işareti yaptırıp Türkçe o sözleri tekrarlattı

Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ülkeye gelen ve Türklerle Atatürk'e sosyal medya hesabından hakaretler yağdıran kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki Arap kişiye polisler bozkurt işareti yaptırıp anlamlı sözleri Türkçe tekrarlattı.

Türklere ve Atatürk'e hakaret eden Arap'a polis bozkurt işareti yaptırıp Türkçe o sözleri tekrarlattı

Editör: Sami GÜREL

Ümmet (Müslümanlığa bağlı olan, Hazreti Muhammet’in yolundan giden Müslümanların tümü) diye Türkiye'ye alınan Arap, sosyal medya üzerinden Atatürk ve Türklere hakaretler yağdırdı.

Arap kişinin yaptığı sosyal medya paylaşımı büyük tepki çekti. Yapılan ihbarlar üzerine polis Arap kişiyi gözaltına aldı.

Polis Arap kişiye sağ eliyle bozkurt işareti yaptırdı. Ardından da bir polis memurunun söylediği "Türkiye. Auuuu. Bozkurtlar ulusun Tanrı Türk'ü korusun" kelimelerini Türkçe olarak tekrarladı.

Sosyal medyaya düşen bu video büyük ses getirdi. kullanıcılar bu videoya yorum yağdırdı.
İşte bunlardan bir kaçı:

Mehmet Ceylan: Süt dökmüş kediye dönmüş, atıp tutarken ki halinden eser kalmamış. Ellerinize sağlık yiğitler.

Truth GPT: Araplara söyleyin: Tarih kitapları, Atatürk'ün kim olduğunu bilen ve ona saygı duyan insanlarla dolu. Siz de kendinize bir tane alın!

Özlem KARAGÜN: Sınır dışı mı edilecek? Edilecekse ,2 gün sonra, yanına 50 kişiyi daha alıp Türki’ye yeniden gelmeyeceğinden nasıl emin olalım? Ya da ev alıp , kendisine ve tüm ailesine T.C. Kimliği almayacağından nasıl emin olalım ?

Orçun Temel: Bataklikta 1 tane sivrisinek sevineyim mi üzüleyim mi bilemedim. Ama en azindan umut işte hala vatanini sevenler var en azindan.

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