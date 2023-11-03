Türkşeker'e 115 işçi alınacak! İşte meslek grupları...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TÜRKŞEKER) fabrikalarına işçi alımıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

Bakan Yumaklı, fabrikalarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 115 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 115 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğiz. Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımız köklü kuruluşumuzun gücüne güç katacak. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

TOPLAMDA 115 İŞÇİ ALINACAK

Bakan Yumaklı'nın paylaştığı tabloya göre, fabrikaya 22 mekaniker buhar kazanları teknisyeni, 19 makine teknisyeni, 19 metal teknolojisi teknisyeni, 18 elektrik teknisyeni, 14 makine bakım onarım teknisyeni, 4 montaj-kaynak işçisi, 4 torna freze ve CNC işçisi, 3 endüstriyel otomasyon teknisyeni, 3 döküm teknisyeni, 3 atölye işçisi, 2 kalite kontrol işçisi, 2 vinç operatörü, 1 talaşlı imalat teknikeri ve 1 talaşlı imalat teknisyeni alınacak. 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilecek sürekli işçi alımına ilişkin şartlar, 6 Kasım 2023 tarihinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinde yayımlanacak.

Başvurular da yine İŞKUR internet sitesi üzerinden 6-10 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.