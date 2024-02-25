TürkTraktör 70. Yılında 1.111.111’inci Traktörünü Üretti

Kaynak: Haber Merkezi
TürkTraktör 70. Yılında 1.111.111’inci Traktörünü Üretti
Türkiye'nin otomotiv sektöründeki ilk üretici kuruluşu olan TürkTraktör, kuruluşunun 70. yılında önemli bir başarıya imza atarak 1.111.111'inci traktörünü üretti.

Bu başarı, TürkTraktör'ün Türkiye traktör pazarındaki yerlilik oranıyla da dikkat çekmektedir; şirketin üretiminin yüzde 90'ından fazlası yerli kaynaklarla gerçekleştirilmektedir.
Şirket lideri Aykut Özüner, TürkTraktör'ün kararlılık, azim ve heyecanla Türkiye için değer yaratmaya devam ettiğini vurgulayarak, bu önemli kilometre taşını geçmenin gururunu dile getirmiştir. Ayrıca, 2023 yılında rekor seviyede 51.423 adetlik üretim gerçekleştirdiklerini ve bu başarının arkasındaki en büyük gücün TürkTraktör çalışanları, çiftçiler ve hissedarlar olduğunu belirtmiştir.
TürkTraktör Endüstriyel Operasyonlar İş Lideri Nebi Doğan Özdöngül ise, şirketin köklü geçmişinden aldıkları tecrübe, modern tesisler ve Ar-Ge yatırımlarıyla üretim kapasitelerini sürekli artırdıklarını ifade etmiştir. Özdöngül ayrıca, şirketin tarihindeki en büyük üretim miktarına bu kadar kısa sürede ulaşmanın, TürkTraktör'ün gelişiminin somut bir göstergesi olduğunu vurgulamıştır.
TürkTraktör, faaliyetlerine 1954 yılında başlamış olup, ilk traktörünü 1955 yılında üretmiştir. Şirketin 500 bininci traktörü 2007 yılında, 1 milyonuncu traktörü ise 2022 yılında üretilmiştir. TürkTraktör, Türkiye traktör üretiminin yüzde 56'sını ve ihracatının yüzde 79'unu tek başına karşılamakta olup, traktör pazarında 17 yıldır aralıksız liderliğini sürdürmektedir. 2023 yılında rekor seviyede traktör üretimi gerçekleştirirken, aynı dönemde ihracat ve iç pazara yönelik satışlarını da artırmıştır.

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