TürkTraktör geçen yıl 51 bin 423 traktör üretti

Aykut Özüner, şirketin traktör pazarında 17 senedir lider konumda olduğunu ve geçen yılı başarılı geçirdiğini dile getirdi.

Özüner, Türkiye'deki toplam traktör üretiminin yüzde 55'ini, traktör ihracatının ise yüzde 81'ini gerçekleştirdiklerine vurgu yaparak, "10 yıldır faaliyet gösterdiğimiz iş makineleri sektörü açısından da yerli üretimde önemli bir mihenk taşını geride bıraktığımız bir yıl oldu. 1000. yerli kazıcı yükleyicimizi banttan indirirken, ürün çeşitliliğimizi artırmayı da ihmal etmedik." değerlendirmesinde bulundu.

Üretim kabiliyetlerinin geliştirmesi için de çalışmalar yaptıklarını bildiren Özüner, Ankara ve Erenler fabrikalarının modernizasyonunun yanı sıra kabin montajı yatırımlarına da devam ettiklerini anlattı.

TRAKTÖR TAKİP SİSTEMİ ÇİFTÇİLERE KOLAYLIK SAĞLIYOR

Aykut Özüner, tarımın geleceğini teknolojik, sürdürülebilir ve verimli uygulamalarda gördüklerini söyleyerek, tarımda dijital dönüşümün sağlanabilmesi için bu yıl önemli aşama kaydettiklerini belirtti.

Özüner, tarımsal üretimde maksimum verim alınmasını sağlayan kendi geliştirdiğimiz filo ve traktör takip sistemimiz TürkTraktör Connect ve akıllı yönlendirme sistemimiz TürkTraktör Guide'ı çiftçilerimizin hizmetine sunduklarını söyledi.

Özüner, mobil cihazlar kolayca erişilebilen TürkTraktör Connect ile alan ve sınır olmadan, yakıt tüketimi, rota takibi, bakım zamanı gibi birçok parametrenin takip gibi birçok şeyin kontrol edilebildiğine işaret etti.