TürkTraktör geçen yıl 51 bin 423 traktör üretti

Kaynak: Haber Merkezi
TürkTraktör geçen yıl 51 bin 423 traktör üretti
TürkTraktör Şirket Lideri Aykut Özüner, 2023 yılını rekorla kapattıklarını belirterek, 51 bin 423 traktör üretimi gerçekleştirdiklerini ve 16 bin 16 traktör ihracatı ve iç pazara da 35 bin 849 satış yaptıklarını söyledi.

Aykut Özüner, şirketin traktör pazarında 17 senedir lider konumda olduğunu ve geçen yılı başarılı geçirdiğini dile getirdi.

Özüner, Türkiye'deki toplam traktör üretiminin yüzde 55'ini, traktör ihracatının ise yüzde 81'ini gerçekleştirdiklerine vurgu yaparak, "10 yıldır faaliyet gösterdiğimiz iş makineleri sektörü açısından da yerli üretimde önemli bir mihenk taşını geride bıraktığımız bir yıl oldu. 1000. yerli kazıcı yükleyicimizi banttan indirirken, ürün çeşitliliğimizi artırmayı da ihmal etmedik." değerlendirmesinde bulundu.

aykuttraktor.jpg

Üretim kabiliyetlerinin geliştirmesi için de çalışmalar yaptıklarını bildiren Özüner, Ankara ve Erenler fabrikalarının modernizasyonunun yanı sıra kabin montajı yatırımlarına da devam ettiklerini anlattı.

TRAKTÖR TAKİP SİSTEMİ ÇİFTÇİLERE KOLAYLIK SAĞLIYOR

Aykut Özüner, tarımın geleceğini teknolojik, sürdürülebilir ve verimli uygulamalarda gördüklerini söyleyerek, tarımda dijital dönüşümün sağlanabilmesi için bu yıl önemli aşama kaydettiklerini belirtti.

Özüner, tarımsal üretimde maksimum verim alınmasını sağlayan kendi geliştirdiğimiz filo ve traktör takip sistemimiz TürkTraktör Connect ve akıllı yönlendirme sistemimiz TürkTraktör Guide'ı çiftçilerimizin hizmetine sunduklarını söyledi.

Özüner, mobil cihazlar kolayca erişilebilen TürkTraktör Connect ile alan ve sınır olmadan, yakıt tüketimi, rota takibi, bakım zamanı gibi birçok parametrenin takip gibi birçok şeyin kontrol edilebildiğine işaret etti.

İlgili Haberler
Hazineye borç veren banka Türkiye’yi uyardı
Bir haftada yüzde 50 yükselen hisseye tedbir kararı
Son Haberler
Üniversiteye hazırlık testi değil PKK'ya katılım testi. Atatürkçü öğretmenleri işten attıracağınıza bunlara bakın Gündem
Üniversiteye hazırlık testi değil PKK'ya katılım testi. Atatürkçü öğretmenleri işten attıracağınıza bunlara bakın
Hatay’da sağanak nedeniyle 10 bin dekar arazi su altında kaldı Gündem
Hatay’da sağanak nedeniyle 10 bin dekar arazi su altında kaldı
Baskında 2 bin 423 uyuşturucu hap ile silahlar ele geçirildi Gündem
Baskında 2 bin 423 uyuşturucu hap ile silahlar ele geçirildi
Dilek Taşı 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman? Magazin
Dilek Taşı 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman?
Öğle arasında Biberiye yemek nelere iyi gelir Şifalı Bitkiler
Öğle arasında Biberiye yemek nelere iyi gelir
Doruk Un yeni yatırımlarla büyümesini sürdürecek Ekonomi
Doruk Un yeni yatırımlarla büyümesini sürdürecek
Fiat’tan hayat kurtaran uygulama. Devreye giren Connect uygulama hayati önem taşıyor Gündem
Fiat’tan hayat kurtaran uygulama. Devreye giren Connect uygulama hayati önem taşıyor