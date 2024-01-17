Hannover Messe’de 4 Bin şirket yeşil gelecek için buluşacak

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Deutsche Messe AG HANNOVER MESSE Global Direktörü Basilios Triantafillos yenilikçi teknolojilerle iklim açısında sıfır performaslı endüstriye yönelik bir yol izleyeceklerini söyledi.

Triantafillos yaptığı açıklamaya göre 4 binden fazla şirket yeşil bir gelecek için çözümler arayacak.

Endüstriyel dönüşüm temasıyla 22-26 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek HANNOVER MESSE Fuarı’nda çözüm arayışlarına katılacak firmalar, yenilikçi projelerini masaya yatıracak.

FUARA TÜRKİYE İMZASI

İmalat sektöründe 10 fuar düzenleyen Hannover Fairs Turkey’in bu yıl Türkiye’den katılımları organize edecek.

Türkiye üretim ve ihracatta her geçen gün gelişmeye devam ettiğini söyleyen Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş Genel Müdürü Annika Klar, üretim ve ihracat yapan firmaların AR-GE çalışmalarına dikkat çekti.

İTO BAŞKAN YARDIMCISINDA FUAR AÇIKLAMASI

İstanbul Ticaret Odası’nın 22 yıldır Hannover Messe’ye katıldığını ifade eden İTO Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Mehmet Develioğlu, fuarın küresel bir vitrin olduğu söyledi. Türkiye’nin ev sahibi Almanya’dan sonra 3’ncü büyük katılımcı olduğunu hatırlatan Develioğlu, fuara katılımın daha fazla rekabetçi olmak, daha fazla ihracat imkanı yakalamak, daha fazla üretim ve istihdama ulaşmak demek olduğunun altını çizdi.