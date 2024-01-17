Hazineye borç veren banka Türkiye’yi uyardı

Kaynak: Haber Merkezi
Hazineye borç veren banka Türkiye’yi uyardı
HSBC Türkiye ekonomisinde 2024 yılı için daha zayıf bir büyüme ve bir miktar da dezenflasyon sürecinin olabileceğini öngörürken, erken geveme riskinin ise son zamanlarda elde edilen kazanımları riske atabileceği ihtimalinin olabileceği tahmininde bulundu.

Yayımlanan raporda, Türkiye’de politika yapıcıların, yaklaşan yerel seçimlerin etkisiyle daha hızlı bir dezenflasyon süreci sağlamak yerine, daha yumuşak bir inişi hedeflemeleri gerektiği öngörüsünde bulundu.

CEEMEA Ekonomisti Melis Metiner imzalı, 17 Ocak’ta yayımladığı raporda “Yerel seçim öncesinde bir miktar mali gevşeme ve 2024’ün tamamında bütçe açığında bir büyüme bekliyoruz ancak para politikası veya kredi kanallarında bir gevşeme olacağını düşünmüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Metiner, Türkiye ekonomisinin geçtiğimiz yüzde 4 oranında büyüdüğünü söyleyerek, 2024 yılı için ise büyüme hızının yüzde 2,5’e gerileyeceğini tahmininde bulundu.

Yayımlanan raporda, enflasyonun 2022 ve 2023 yıllarında yüzde 65’in üzerinde tamamladığı gibi 2024’te de tamamlarsa, bu süreçte daha fazla parasal sıkılaşma gerekebileceği düşüncesi savunuldu.

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