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Ömer ERBIYIK

Ömer ERBIYIK

Türk'ün öz vatanında Türk arıyorum.

Vatanımın adı "Değiştirilsin." diyenler.

Bayrağımın adı "Değiştirilsin." diyenler.

"Değiştirilsin." diyenlerle iş birliği yapanlar.

Türk'ün öz vatanında Türk arıyorum.

*

Hangi Türk kendi ordusuna düşman olur?

Düşman olanlarla iç içe olur.

Dün küfrettiğiyle beraber olur.

Türk'ün öz vatanında Türk arıyorum.

*

Türkler adını Türkiye'den ALMADI.

Türkiye adını Türklerden aldı.

"Türk'üm." diyenler şimdi oldu Osmanlı.

Türk'ün öz vatanında Türk arıyorum.

*

Bozkurt'un özelliğidir 'özgür" olmak.

Boynuna tasma taktırmamak.

Riyakârlık arşa çıktı, pastadan pay kapmak.

Türk'ün öz vatanında Türk arıyorum.

*

Bozkurt bildiklerimizin bazıları şimdi tasmalı.

Bozkurt olur mu hiç tasmalı?

Makam uğruna doğru yoldan şaşmamalı.

Türk'ün öz vatanında Türk arıyorum.

*

"Andımız." neden kaldırıldı?

Çünkü içinde "Türk" vardı.

Milliyetçi geçinenlerden asla ses çıkmadı.

Türk'ün öz vatanında Türk arıyorum.

*

"T.C." yazıları kurumlardan kaldırıldı.

Bazı kışlalarda Türk bayrağına saldırıldı.

İstiklal Marşı'mız okunurken ayağa kalkılmadı.

Türk'ün öz vatanında Türk arıyorum.

*

Söküldü "Ne mutlu Türk'üm diyene." yazıları.

Kutlanmaz oldu ülkemizin "millî bayramları."

İşgal edildi Ege'de "Türk'ün adaları."

Türk'ün öz vatanında Türk arıyorum.

*

"Keşke Yunan kazansaydı." dedi feslisi.

Devlet töreni gibiydi feslinin cenazesi.

Tabutuna omuz vermek için yarıştı ülkemizin siyasetçisi.

Türk'ün öz vatanında Türk arıyorum.

*

İslamcılık adı altında Türk düşmanlığı yapan.

Göstermelik ellerinde var Kur'an.

Arap'a hayran olup Türk'e saldıran.

Türk'ün öz vatanında Türk arıyorum.

*

Topraklarımızda Türksüzleştirme çabaları var.

Dolduruldu ülkemize Suriyeliler, Afganlar.

Onlara uygulanıyor kayırmacı politikalar.

Türk'ün öz vatanında Türk arıyorum.

*

Arap kültürünü din sanıyor Türk.

Araplaştı, öz benliğini yitirdi Türk.

Atatürk milliyetçiliğin nerede kaldı "Eyy Türk."

Türk'ün öz vatanında Türk arıyorum.

*

Tarihten Türk'ü çıkarırsanız.

Geriye hiç bir şey bulamazsınız.

Soyunuzu araştırın "asil kanlı" mısınız?

Türk'ün öz vatanında Türk arıyorum.

*

Gözler kör oldu "gidişat" görülmüyor.

Kulaklar sağır oldu "hakikat" duyulmuyor.

Ufak menfaatler uğruna her takla atılıyor.

Türk'ün öz vatanında Türk arıyorum.

*

Acaba Atatürk başka bir milleti mi kurtardı?

Camilerde dahi Atatürk'e hakaretler yapıldı.

Bir tek Türk'ün dahi buna sesi çıkmadı.

Türk'ün öz vatanında Türk arıyorum.

*

Ne günlere kaldık, ne günlere.

Meydanlar kaldı şimdi devşirmelere.

İnanmaz oldu Türk artık gördüklerine.

Türk'ün öz vatanında Türk arıyorum.

*

"Demografik yapı" tahrip ediliyor,

Türk'e ne.

Anadolu bir Arap yurdu haline getirildi,

Türk'e ne.

Süleymanşah Türbesi topraklarımız elden gitti,

Türk'e ne.

"Allah Türk'ü uyandırsın." desem vallahi diyecekler;

"Banane."

*

Türk Bozkurt'tur, "bozuk kurt" olmaz.

Bozuk kurtlardan da Türk olmaz.

Damarlarında asil kandan başkasını taşımaz.

Şunu herkes bilsin ki;

"ÖZDE TÜRKLER vatanını asla namertlere bırakmaz."

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