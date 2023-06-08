Ömer ERBIYIK
Türk'ün öz vatanında Türk arıyorum.
Vatanımın adı "Değiştirilsin." diyenler.
Bayrağımın adı "Değiştirilsin." diyenler.
"Değiştirilsin." diyenlerle iş birliği yapanlar.
Türk'ün öz vatanında Türk arıyorum.
*
Hangi Türk kendi ordusuna düşman olur?
Düşman olanlarla iç içe olur.
Dün küfrettiğiyle beraber olur.
Türk'ün öz vatanında Türk arıyorum.
*
Türkler adını Türkiye'den ALMADI.
Türkiye adını Türklerden aldı.
"Türk'üm." diyenler şimdi oldu Osmanlı.
Türk'ün öz vatanında Türk arıyorum.
*
Bozkurt'un özelliğidir 'özgür" olmak.
Boynuna tasma taktırmamak.
Riyakârlık arşa çıktı, pastadan pay kapmak.
Türk'ün öz vatanında Türk arıyorum.
*
Bozkurt bildiklerimizin bazıları şimdi tasmalı.
Bozkurt olur mu hiç tasmalı?
Makam uğruna doğru yoldan şaşmamalı.
Türk'ün öz vatanında Türk arıyorum.
*
"Andımız." neden kaldırıldı?
Çünkü içinde "Türk" vardı.
Milliyetçi geçinenlerden asla ses çıkmadı.
Türk'ün öz vatanında Türk arıyorum.
*
"T.C." yazıları kurumlardan kaldırıldı.
Bazı kışlalarda Türk bayrağına saldırıldı.
İstiklal Marşı'mız okunurken ayağa kalkılmadı.
Türk'ün öz vatanında Türk arıyorum.
*
Söküldü "Ne mutlu Türk'üm diyene." yazıları.
Kutlanmaz oldu ülkemizin "millî bayramları."
İşgal edildi Ege'de "Türk'ün adaları."
Türk'ün öz vatanında Türk arıyorum.
*
"Keşke Yunan kazansaydı." dedi feslisi.
Devlet töreni gibiydi feslinin cenazesi.
Tabutuna omuz vermek için yarıştı ülkemizin siyasetçisi.
Türk'ün öz vatanında Türk arıyorum.
*
İslamcılık adı altında Türk düşmanlığı yapan.
Göstermelik ellerinde var Kur'an.
Arap'a hayran olup Türk'e saldıran.
Türk'ün öz vatanında Türk arıyorum.
*
Topraklarımızda Türksüzleştirme çabaları var.
Dolduruldu ülkemize Suriyeliler, Afganlar.
Onlara uygulanıyor kayırmacı politikalar.
Türk'ün öz vatanında Türk arıyorum.
*
Arap kültürünü din sanıyor Türk.
Araplaştı, öz benliğini yitirdi Türk.
Atatürk milliyetçiliğin nerede kaldı "Eyy Türk."
Türk'ün öz vatanında Türk arıyorum.
*
Tarihten Türk'ü çıkarırsanız.
Geriye hiç bir şey bulamazsınız.
Soyunuzu araştırın "asil kanlı" mısınız?
Türk'ün öz vatanında Türk arıyorum.
*
Gözler kör oldu "gidişat" görülmüyor.
Kulaklar sağır oldu "hakikat" duyulmuyor.
Ufak menfaatler uğruna her takla atılıyor.
Türk'ün öz vatanında Türk arıyorum.
*
Acaba Atatürk başka bir milleti mi kurtardı?
Camilerde dahi Atatürk'e hakaretler yapıldı.
Bir tek Türk'ün dahi buna sesi çıkmadı.
Türk'ün öz vatanında Türk arıyorum.
*
Ne günlere kaldık, ne günlere.
Meydanlar kaldı şimdi devşirmelere.
İnanmaz oldu Türk artık gördüklerine.
Türk'ün öz vatanında Türk arıyorum.
*
"Demografik yapı" tahrip ediliyor,
Türk'e ne.
Anadolu bir Arap yurdu haline getirildi,
Türk'e ne.
Süleymanşah Türbesi topraklarımız elden gitti,
Türk'e ne.
"Allah Türk'ü uyandırsın." desem vallahi diyecekler;
"Banane."
*
Türk Bozkurt'tur, "bozuk kurt" olmaz.
Bozuk kurtlardan da Türk olmaz.
Damarlarında asil kandan başkasını taşımaz.
Şunu herkes bilsin ki;
"ÖZDE TÜRKLER vatanını asla namertlere bırakmaz."
YUSUF