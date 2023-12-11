Turşu bidonundan uyuşturucu çıktı

Elazığ’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, turşu bidonunun içine zulalanmış vaziyette uyuşturucu madde ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Turşu bidonundan uyuşturucu çıktı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar sonucunda H.B. isimli şüphelinin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Maden İlçe Jandarma Komutanlığınca şüphelinin bulunduğu araç durdurularak yapılan arama sonucunda turşu bidonuna zulalanmış 100 gram toz esrar ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca operasyonların devam edeceği kaydedildi.

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