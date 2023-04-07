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Turuncu kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, turuncu kategoride aranan terör örgütü PKK'nın sözde Cilo bölge sorumlusu Emrah Arpak'ın, Hakkari kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 13:01
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Turuncu kategoride aranan PKK'nın sözde Cilo bölge sorumlusu Emrah Arpak Hakkari'de etkisiz hale getirildi

Turuncu kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Uzman Jandarma 3'üncü Kademeli Çavuş Durmuş Ali Uzun Operasyonu kapsamında, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca Buzul Dağları Alandüz bölgesi Arsan mevkisinde operasyon düzenlendi.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ile Hakkari Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, 1 terörist silahıyla etkisiz hale getirildi.

Teröristin, PKK'nın sözde Cilo bölge sorumlusu ve Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan "Alişer intikam" kod adlı Emrah Arpak olduğu tespit edildi.

"Hakkari Alandüz bölgesi de teröristlerden tamamen temizlendi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hakkari Alandüz bölgesi de teröristlerden tamamen temizlendi. PKK'nın sözde komutanı, turuncu kategorideki terörist, saklandığı mağaraya yapılan operasyonda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Kahramanlarımızın eline sağlık."

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