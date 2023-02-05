Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Marmara Bölgesi adına fırtına uyarısı yapılırken İstanbul için de turuncu kod uyarısında bulunuldu. Peki, Turuncu kod nedir? Meteoroloji turuncu kod ne anlama geliyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce (MGM) Marmara Bölgesi'nin batısı için fırtına uyarısı yapıldı. İstanbul için yapılan uyarıda ise turuncu kod verildi. Peki, turuncu kod ne demek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; yarın, sabah saatlerinden sonra İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/sa), İstanbul Avrupa yakasında yer yer tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Yetkililer fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

İstanbul için yapılan uyarıda turuncu kod verildi.

TURUNCU KOD NEDİR? TURUNCU KOD NE ANLAMA GELİYOR?

Hava durumları esnasında kullanılan Turuncu Kod hava durumunun tehlikeli olduğu anlamına gelmektedir.

Turuncu kod’a göre hava durumu tehlikelidir ve tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir.

Turuncu kod verildiğinde çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.