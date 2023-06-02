ÖSYM resmi sayfasından yaptığı paylaşımla 2023 TUS 1. dönem tercihlerinin başladığını duyurdu. Peki, TUS tercih başvurusu nasıl yapılır? 2023 TUS 1. dönem başvurusu nereden yapılır?

2023 TUS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM resmi sayfasından yaptığı paylaşımla TUS tercihlerinin başladığını duyurdu.

2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) tercih işlemleri 1 Haziran itibariyle başladı.

2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) tercih işlemleri, 01 - 08 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak.

2023 TUS 1. DÖNEM TERCİH BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?

2023 TUS başvurusunda bulunacak kişilerin başvuru kılavuzu doğrultusunda tercih işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor.

ÖSYM'den yapılan duyuruda:

"Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 01 Haziran 2023 tarihinde saat 16.40’tan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir.

Tercih işlemleri, 08 Haziran 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Yerleştirme işleminde, 2023-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır.

2023-TUS 1. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.