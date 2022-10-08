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Türkiye'nin iki büyük problemini açıkladı. TÜSİAD'dan uyarı üstüne uyarı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Türkiye’nin “2K” problemi bulunduğunu, bu sorunların katma değer ve kapasite kullanım oranı olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 18:35
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TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan hükümetin ekonomi politikalarına dair uyarıda bulundu

Türkiye'nin iki büyük problemini açıkladı. TÜSİAD'dan uyarı üstüne uyarı
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Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde “Geleceğe Hazırlık: Yeni Nesil Yatırımlar, Çözümler ve Fırsatlar” oturumunda konuşan Turan, "İnsani gelişme ve etkinleşmeye yatırım yapmazsak, bilimi, teknoloji ve inovasyonu önceliklendirmezsek, ekonomiden demokrasiye kadar her alanda güvenilir ve kapsayıcı kurum ve kuralları yerleştirmezsek, sürdürülebilir büyümeyi Türkiye’nin sağlama şansı yok. Onun için de bilime, insana, kurumlara yatırım yapıp, iş dünyasının önünü açmamız gerekiyor diye düşünüyorum” dedi.

"ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

Gençlerin hayallerini hayata geçireceği iklimi Türkiye’de oluşturmanın herkesin görevi olduğunu söyleyen Turan, “Nitelikli insanları çekmeliyiz ki katma değer üretip bununla da ihracat birim fiyatlarımızı veya Türkiye’nin katma değerli ihracatını sağlayalım. Bütün derdimiz ülkenin rekabet gücünü artırmak. Bu çalışmalarımıza da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı, "Yeşil dönüşüm gibi, dijital dönüşüm gibi enerji verimliği, iklim felaketi, sürdürülebilirlik gibi konularda iş dünyasına referans ve bilgi kaynağı oluşturmaya çalışıyoruz. Ülkenin her yanında üyelerimiz. Yerel ve uluslararası ağlarımızla da bunları güçlendirmeye çalışıyoruz. Güçlü bir hukuk devleti; güçlü demokrasi, toplumlar için adil, müreffeh ve mutlu bir yaşamın temeli. Bu anlamda hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve özgürlükler konularının Türkiye için hayati önemli olduğunu vurgulamaya devam edeceğiz” diye konuştu. 

BİR HAFTA İÇERİSİNDE İKİNCİ UYARI

Son günlerde iktidara eleştirileriyle dikkat çeken TÜSİAD Başkanı Orhan Turan sadece birkaç gün önce Türkiye'nin ekonomide farklı bir tercih ortaya koyduğuna dikkat çekmiş, "Yakın geçmişte yaşadığımız ekonomik zorluk dönemleri, global rüzgarların arkamızdan estiği dönemlerdi. Artık global görünüm de global finansal koşullar da lehimize değil" demişti. Fiyat istikrarı olmadan ekonominin işlemeyeceğini vurgulayan Turan, birinci önceliğin enflasyonla mücadele olması gerektiğini ifade etmişti.

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Mancınık
8.10.2022 19:13
OOO... TÜSİAD konuştu nihayet...! Kan emici faiz lobisi....!  
 
Abbas
8.10.2022 18:50
TÜSİAD ın 2K sı,bir zamanlar da akp nin 3Y si vardı Bakan Nebatinin Episoptik kopuşu, ya bakan Doçentmiş, galiba utanıyor, nasıl aldın derler diye, bu ünvanları YÖK veriyor, rektör Diploma vermişti??  
 
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