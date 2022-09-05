﻿TÜSİAD Başkanı Turan’ın bacanağı naylon faturacı çıktı

EVCİL İÇERDE DEMİRCİ DIŞARIDA
Öte yandan, hakkında hazırlanan müfettiş raporunda milyonlarca liralık naylon fatura düzenleyen Mustafa Demirci, Demir Yumruk operasyonu kapsamında tutuklanan Erol Evcil, Melih Karabacak ve Hüseyin Eryılmaz ekibini akıllara getirdi. Bilindiği gibi bu isimler, kamuyu düzenledikleri naylon faturalarla 25 milyar lira zarara uğratmakla suçlanıyor. Bu üç isim de tutuklu ve haklarında 30’ar yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı. Bu isimlerin, tutuklu oldukları bir süreçte, benzer suçlamalar altındaki Mustafa Demirci’nin serbest olması tartışmalara yol açıyor.