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TÜSİAD Başkanı Turan’ın bacanağı naylon faturacı çıktı

İş insanı Mustafa Demirci son dönemlerde naylon fatura ve hileli iflas gibi skandallarla anılıyordu. Demirci’nin TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın bacanağı olduğu öğrenildi. Demirci hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Demirci'yi Vergi Dairesi ‘kod’a aldı.

Galeri Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 16:16
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 17:01
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Kardeşi ile ortak oldukları ve Avrupa’nın en büyük tesislerinden biri olan DÇT Demir Çelik’in içini boşaltan ve ‘İkinci Erol Evcil vakası’ olarak gündeme gelen Mustafa Demirci hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Kardeşi ile ait oldukları şirketler, gayrimenkuller ve vakıf üniversitesi inşaatında usulsüz işlemler yapmakla suçlanan Demirci, hakkında devam eden çok sayıda soruşturma ve dava ile gündemde.

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FABRİKAYI ELE GEÇİRDİ

polemikhaber'de yer alan habere göre; Demirci, kardeşi ile ortak oldukları DÇT Demir Çelik’e ait varlıkların ele geçirilmesi, bankadaki paraların kendi hesabına aktarılmasının yanı sıra, çok sayıda naylon fatura düzenleme ve hileli iflas davası ile gündemde. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ‘hileli iflas’ davasında Demirci’nin, şirketin yönetimine getirdiği Hasan Tahsin Kurt yargılanıyor.

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VERGİ DAİRESİ ‘KOD’A ALDI

Demirci hakkında hazırlanan rapor sonrası Küçükköy Vergi Dairesi, ‘Mükellef Özel Esaslara Tabidir’ kaydı düştü. Bu kayıt, Demirci’nin mercek altına alınarak koda girdiğini gösteriyor. Vergi uzmanları, özel esaslara tabi mükelleflerden alınan hiçbir faturanın muhasebe kayıtlarına işlenemeyeceğini hatırlattı. Demirci hakkında, naylon fatura düzenleme suçundan dava açılması söz konusu.

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TÜSİAD BAŞKANININ BACANAĞI

Onlarca dava ve soruşturmaya konu olan Demirci hakkında ilginç de bir ‘akrabalık’ ilişkisi ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, Demirci, TÜSİAD Başkanı olan Orhan Turan ile bacanak. Öte yandan, Demirci ile birlikte adı dosyalarda yer alan M. Yıldırım Gençoğlu da yine TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın kayınbiraderi.

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YASAK AŞKA 1 MİLYON DOLAR

Bir süredir bir dizi ‘skandal’ haberle gündemde olan Mustafa Demirci, sevgilisine aktardığı milyonlarca lira ile de gündemde. Demirci, kardeşi ile ortak olan hesaplardan, yasak aşk yaşadığı sevgilisi Arzu C.’nin, Beykoz Kavacık’ta iki kardeşi ile inşa ettiği rezidans projesi için de 1 milyon 36 bin 233 dolar aktardığı ortaya çıkmıştı.

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EVCİL İÇERDE DEMİRCİ DIŞARIDA

Öte yandan, hakkında hazırlanan müfettiş raporunda milyonlarca liralık naylon fatura düzenleyen Mustafa Demirci, Demir Yumruk operasyonu kapsamında tutuklanan Erol Evcil, Melih Karabacak ve Hüseyin Eryılmaz ekibini akıllara getirdi. Bilindiği gibi bu isimler, kamuyu düzenledikleri naylon faturalarla 25 milyar lira zarara uğratmakla suçlanıyor. Bu üç isim de tutuklu ve haklarında 30’ar yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı. Bu isimlerin, tutuklu oldukları bir süreçte, benzer suçlamalar altındaki Mustafa Demirci’nin serbest olması tartışmalara yol açıyor.

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