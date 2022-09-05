﻿TÜSİAD Başkanı Turan’ın bacanağı naylon faturacı çıktı

Kardeşi ile ortak oldukları ve Avrupa’nın en büyük tesislerinden biri olan DÇT Demir Çelik’in içini boşaltan ve ‘İkinci Erol Evcil vakası’ olarak gündeme gelen Mustafa Demirci hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Kardeşi ile ait oldukları şirketler, gayrimenkuller ve vakıf üniversitesi inşaatında usulsüz işlemler yapmakla suçlanan Demirci, hakkında devam eden çok sayıda soruşturma ve dava ile gündemde.