TUS’ta ana branşların kontenjanları yine boş kaldı Çocuklarımıza bakacak doktor bulamayacağız

Tıpta Uzmanlık Sınavı’nın (TUS) 2024 yılı 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı. Ana ve cerrahi branşlarına en düşük ortalama puanla alım yapılmasına rağmen kontenjanlar boş kaldı. Çocuk sağlığı ve hastalıkları ile çocuk cerrahisi en düşük ortalama puan alan bölümler olurken, yine de bu 2 bölümün kontenjanlarının yarısı dolmadı.

En yüksek puanlı bölümler; dermatoloji, spor hekimliği ile plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi oldu. Ana branşlar olarak bilinen iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, genel cerrahi ve kadın hastalıkları ve doğum bölümleri ile nöroloji, anestezi gibi bölümler 45 baraj puanıyla alım yapmalarına rağmen kontenjanları boş kaldı.

Hekim Birliği Sendikası Başkanı Gökhan Doğramacı, TUS sonuçları hakkında yaptığı açıklamada, TUS’ta başarılı olan hekimlerin ana branşları tercih etmemesinin olumsuz sonuçlarını hep birlikte yaşayacağımızı ifade etti ve “Ülkemizin nüfusu göz önünde bulundurulduğunda 442 hekim çok az. Bu gidişle çocuklarımızı muayene edecek veya ameliyat edecek hekim bulamayacağız” ifadelerini kaydetti.

"NEDENİ TAZMİNAT"

Çocuk sağlığı ve hastalıkları branşının mevcut durumunun nedeni olarak tazminat yükünü gösteren Doğramacı, “Çocuk hastalarla ilgili çok fazla dava ve şikâyet olduğu gibi açılan tazminat davalarında da bir hekimin ömür boyu çalışarak ödeyemeyeceği kadar yüksek tazminat miktarları ortaya çıkıyor. Diğer taraftan nöbetler, şiddet, çalışma koşulları, risk ve ücret dengesizliği gibi sebeplerle hekimler ana ve cerrahi branşları tercih etmiyor” açıklamasında bulundu.

Doğramacı, hekim açığına kısa sürede çözüm bulmanın kolay olmadığını vurgularken “Hekimler daha çok dolgu, botoks gibi riskin az getirinin fazla olduğu branşları tercih ediyor. Sistem hastaları tedavi etmeye değil, ücret karşılığı sağlıklı kişilere estetik gibi riski az getirisi fazla hizmetler sunmaya itiyor” ifadelerini kullandı.

Mevcut asistan hekimlerin, arkadan gelen asistan hekim olmayınca iş yükü nedeniyle istifa etmeye başladığını belirten Doğramacı, “Hocalar da klinikler boşalıp, asistan hekim kalmayınca özel sektöre kaymaya başladı” dedi.

YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA MAAŞ İSYANI

HEP-SEN üyeleri, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi önünde çalışanların maaşları, ödemeler, ulaşım, kreş desteği, sağlıkta şiddet ve yeni atama isteklerini açıklamak için bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı, sendika üyeleri adına gerçekleştiren HepSen İstanbul Safiye Hüseyin Elbi Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Ali Kara, “Bugün sağlık çalışanları, yoksulluk sınırının altında maaş alıyorlar. Ödemeler adil olmayıp emeklilikte yansımıyor. Talebimiz, ödemelerin bir bütün olarak değerlendirilmesi ve adaletli dağıtılmasıdır. Ayrıca teşvik ücretlerinin verilen hizmete uygun hale getirilmesini istiyoruz” açıklamasını yaptı.