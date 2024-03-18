Suriyeliye, Cibutiliye yer açmak için Türk’ün diplomasını yok sayıyorlar!

Türkiye’deki toplam yabancı öğrenci sayısının YÖK’ün resmi verilerine göre, 2022-2023 Eğitim Öğretim döneminde 301 bin 549 olduğunu yazmıştım!

Bunun üzerine YÖK Başkanı Erol Özvar, bu rakamın Bugün itibarıyla 196 ülkeden 336 bin olduğunu açıklarken bundan gurur duyduğunu da açıkladı!

Türkiye’yi uluslararası öğrenciler için cazibe merkezi haline getirdiklerini belirten Özvar, “Ülkemiz dünyada en çok uluslararası öğrenciye sahip 10 ülkeden biri” ifadelerini kullandı.

Bunu açıklamada hiçbir beis görmüyorlar, hatta ve hatta bununla gurur duyuyorlar!

Bu öğrenciler arasında Yemen’den geleni var, Zambiya’dan geleni var, Afganistan’dan geleni var, Togo Cumhuriyeti’nden geleni var, Tanzanya’dan geleni var, Sudan’dan geleni var, Somali’den geleni var, Sierra Leone’dan geleni var, Ruanda’dan geleni var, Myanmar’dan geleni var, Moritanya’dan geleni var Moritanya’dan, Madagaskar’dan geleni var, Komorlar Birliği’nden gelen var Komorlar!

Kosta Rika’dan kalkıp geleni var, Burkina Faso’dan geleni var!

Burundi Cumhuriyeti’nden geleni var! Surinam’dan geleni var!

İpini koparan geliyor!

Hatta ve hatta vatansız olanları bile var!

Yabancı öğrencilerin 47’si vatansız!

Yani ne idüğü belirsiz!

Suriyeli öğrenci sayısı ise 58 bin 213!

Çoğunluğu devlet üniversitelerinde eğitim görüyor diğer yabancı öğrencilerin aksine!

İkinci sırada İranlı öğrenciler geliyor, sayıları tam 22 bin 632!

Yoğunluklu olarak vakıf üniversitelerinde eğitim görüyorlar!

Peki Türk akademilerinde durum nasıl?

Yine YÖK’ün resmi verilerine göre, 2022-2023 Eğitim-Öğretim döneminde Türkiye’de toplam 3 bin 69 yabancı uyruklu öğretim elemanı bulunmakta.

Bunların arasında Suriyelisi var, İranlısı var, Bangladeşlisi var, Filistinlisi var, Cibutilisi var, Hindistanlısı var, Iraklısı var, Pakistanlısı var, Tanzanyalısı var, Moritanyalısı var, Yemen’den gelen var, Yemen!

Yabancıya Türkiye’de eğitim hakkı da var, istihdam hakkı da anlayacağınız!

Peki Türkler için durum ne dersiniz?

Türk'e aşılanan umutsuzluk, yabancıya umut oluyor!

Bugün size denklik sorunu mağdurlarından bahsedeceğim!

YÖK’ün “gidin okuyun denklik var” dedikten sonra okulları bitip döndüğünde denklik vermediği 120 bine yakın Türk vatandaşı!

Bu vatandaşların sayısı önce 65 bindi, sonra 104 bine çıktı şimdi ise sayıları 120 bine dayandı!

Bu vatandaşlarımız yurt dışındaki pek çok ülkeye YÖK’ten alınan tanınırlık yazılarına istinaden okumaya gidiyor!

Okullarını bitirip geri döndüklerinde ise çeşitli bahanelerle denklikleri verilmiyor!

Mahkemeye gidenleri var aralarında hatta ve hatta mahkemeleri kazananları bile var ancak YÖK, mahkeme kararlarına rağmen denkliklerini saymıyor!

YÖK bu noktada tarafı olduğu Lizbon Sözleşmesi’ni hiçe sayıyor ve çıkardığı yönetmeliklerle adeta Türk gençlerinin önünü tıkıyorlar!

Anayasa’nın 90.maddesini de ihlal ediyor YÖK!

Hatta ve hatta aynı sınıftan, aynı şartlarda mezun olan öğrencilere bile farklı farklı kararlar veriyor YÖK!

Hatta Kuzey Makedonya’da Türkçe eğitim alan ve mezun olan öğrencilere Türkçe eğitim nedeniyle ret kararı veriyorlar!

Yurtdışında Tıp okuyan da dertli, diş hekimliği de, hukuk da!

Yurtdışında hukuk okuyan vatandaşlar kendi ülkelerinde hukuksuzluğa maruz kalıyorlar!

Tıpçılar deseniz, tam bir skandalla karşı karşıyalar!

Yurtdışında tıp okuduysanız “Tıpta Uzmanlık Sınavı’na gireceksin’ diyorlar!

TUS sınavı Türkiye’de tıp okuyanların uzmanlık için girdiği bir sınav ama yurtdışında okuyanlar ise TUS’a girdiklerinde pratisyen hekim olacaklar!

TUS için kursa gitmek istediğinizde ise 20 bin TL’den aşağı yer bulmanız imkansız!

Şimdi gelelim asıl meselemize, elin Suriyelisi, Iraklısı, İranlısı geliyor, Türkçe Denklik Sınavlarına sokuluyor ve doğru düzgün Türkçe bilmeyen bu yabancılar bu sınavı 80’lerle 90’larla geçiyor ama ne hikmetse ana dili Türkçe olan Türkler geçemiyor!

Türkiye’de Türk’e eziyet ediliyor resmen!

Bu mağdurların istekleri ise son derece basit, Lizbon Sözleşmesinin yürürlüğünün sağlanması, fark dersleri ve staj uygulaması!

Sahte diploma ve terörle iltisak gibi durumlar hariç olmak üzere bu uygulamaların hayata geçirilmesiyle çözülebilecek sorun neden çözülmez?

Başka ülkeler yerine kendi ülkesine hizmet etse bu insanlar olmaz mı?

Olmaz!

Olmaz çünkü o zaman Suriyeliye, Iraklıya, Cibutiliye, Moritanyalıya, Ruandalıya nasıl yer açılır!