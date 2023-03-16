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Gaziantep'ten kahreden veda

FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Polonya'nın Anwil ekibine 91-75 yenilerek organizasyona veda eden Gaziantep Basketbol'da başantrenör Tutku Açık, çok üzgün olduklarını açıkladı.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 00:28
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Tutku Açık: Avrupa serüvenimiz kısa sürdü, üzgünüz

Gaziantep'ten kahreden veda
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Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Tutku Açık, Avrupa maceralarının istemedikleri gibi sona erdiğini belirterek, "Çok üzgünüz, çünkü yolumuz çok açıktı. Fakat maalesef kaybettik. Çok sebep sayabilirim. Bir kere üst düzey bir mücadele gösterdik. Bu, 13. günde oynadığımız 4. maçımız. Verdiğimiz bir aylık ara dolayısıyla fiziksel düşüş oldu. Bu çocuklar robot değil. Antrenmansız bir şekilde yaklaşık bir ay sonra 4 maç oynadılar. Açıkçası çok ümitliydim. Bugün rakibimiz çok yüzdeli ve doğru basketbol oynadı. Takımımızda henüz bu seviyelerde oynamamış, buraları görmemiş oyuncular var. Bu maçlar, panik halinde hareket etmemeniz, daha akıllı oynamanız gereken maçlar. Maçın başında biraz acele ettik." diye konuştu.

 

DEPREM ETKİSİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerden Gaziantep'in de ağır bir şekilde etkilendiğini hatırlatan Tutku Açık, "Sonuçtan bağımsız biz burada başka bir şeyin mücadelesini veriyoruz. Gaziantep ismi duyulduğunda deprem bölgesinde yaşayan insanlarımız hep hatırlanacak. Biz bunu hatırlatma derdindeyiz. Oradaki insanlar, evlerine, işlerine, aşlarına kavuşana kadar mutlaka depremi unutmamamız lazım. Şimdi artık lige motive olacağız. Avrupa serüvenimiz kısa sürdü. Ben çok umutluydum. Çok iyi bir grafik yakalamıştık. Avrupa'da en fazla galibiyet alan takımdık. Ama şartlar buraya getirdi. Üzgünüz." ifadelerini kullandı.

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