Tuvaletteki ölümcül tehlike. Her şey 8 saniyede oluyor

Posta’da yer alan habere göre; Bilim insanları tuvalette klozet kapağını kapatmadan sifon çekildiğinde neler olduğunu gösteren bir simülasyon hazırladığı bildirildi.

Görüntülerde klozet kapağı açık şekilde sifon çekildiğinde tuvaletin içinden fırlayan damlacıkların 8 saniyede iki metreye kadar yükseldiği ve bazı parçacıkların dakikalarca havada asılı kaldığını ortaya çıkarması dikkat çekti.

Bilim insanları, sifonu çektikten sonra klozetten fırlayan sıvı parçacıkları filme aldığı bildirildi. Bu tür damlacıklar insanlar tarafından görülmez, bu yüzden onları görünür kılmak için lazer kullandılar. Bu damlacıkları E. coli, norovirüs ve koronavirüs gibi tehlikeli patojenler içerebilirler.

HASTALIK BÖYLE YAYIYOR

Araştırmacılar, parçacıkların saniyede 2 metre hızla fırlayarak tuvaletin 1,5 metre yukarısına sekiz saniye içinde ulaşabildiğini buldular. En büyük damlacıklar saniyeler içinde yüzeylere yerleşirken, daha küçük ve dolayısıyla daha hafif olan parçacıklar birkaç dakika havada asılı kaldı.

Görüntüler güvenli bir laboratuvar simülasyonunda çekildi. Normal şartlarda herhangi bir klozetin içinden fışkıran damlacıkların içinde E. coli, norovirüs ve hatta muhtemelen koronavirüs gibi tehlikeli patojenler olabilir.

KAPAĞI KAPATTIKTAN SONFA SİFONU ÇEKİN

Ebeveynleriniz size her zaman sifonu çekmeden önce klozetin kapağını kapatmanızı söylediyse, korkunç yeni video onların gerçekten haklı olduğunu gösteriyor. Colorado Boulder Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından çekilen görüntülerde, sifonu çektikten sonra tuvaletten şiddetli bir şekilde atılan küçük sıvı damlacıkları görülüyor. Bu sıvı damlacıklar genellikle çıplak gözle görülemez, bu nedenle araştırmacılar laboratuvarda onları görünür kılmak için parlak yeşil lazerler kullandılar.

BURUN KILLARINDAN KAÇABİLİR VE AKCİĞERLERİN DAHA DERİNLERİNE ULAŞABİLİR

Daha küçük parçacıklar sadece havada daha uzun süre yüzmekle kalmaz, aynı zamanda burun kıllarından kaçabilir ve akciğerlerin daha derinlerine ulaşabilir.

Önceki araştırmalar, Covid'e (SARS-CoV-2) neden olan virüsün, tuvalet aerosolleri yoluyla etkili bir şekilde yayıldığına dair henüz kesin kanıtlar olmamasına rağmen, insan dışkısında bulunduğunu göstermiştir.