21 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Tuvaletteki ölümcül tehlike. Her şey 8 saniyede oluyor

Tuvaletteki ölümcül tehlike. Her şey 8 saniyede oluyor

Bilim insanları tuvalette klozet kapağını kapatmadan sifon çekildiğindeki ölümcül tehlikeyi ortaya çıkardı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 09:27
Takip Et

Tuvaletteki ölümcül tehlike. Her şey 8 saniyede oluyor: E. coli norovirüs ve koronavirüs ortaya çıkıyor

Tuvaletteki ölümcül tehlike. Her şey 8 saniyede oluyor
+
Aa
-

Posta’da yer alan habere göre; Bilim insanları tuvalette klozet kapağını kapatmadan sifon çekildiğinde neler olduğunu gösteren bir simülasyon hazırladığı bildirildi.

Görüntülerde klozet kapağı açık şekilde sifon çekildiğinde tuvaletin içinden fırlayan damlacıkların 8 saniyede iki metreye kadar yükseldiği ve bazı parçacıkların dakikalarca havada asılı kaldığını ortaya çıkarması dikkat çekti.

Bilim insanları, sifonu çektikten sonra klozetten fırlayan sıvı parçacıkları filme aldığı bildirildi. Bu tür damlacıklar insanlar tarafından görülmez, bu yüzden onları görünür kılmak için lazer kullandılar. Bu damlacıkları E. coli, norovirüs ve koronavirüs gibi tehlikeli patojenler içerebilirler.

HASTALIK BÖYLE YAYIYOR

Araştırmacılar, parçacıkların saniyede 2 metre hızla fırlayarak tuvaletin 1,5 metre yukarısına sekiz saniye içinde ulaşabildiğini buldular. En büyük damlacıklar saniyeler içinde yüzeylere yerleşirken, daha küçük ve dolayısıyla daha hafif olan parçacıklar birkaç dakika havada asılı kaldı.
Görüntüler güvenli bir laboratuvar simülasyonunda çekildi. Normal şartlarda herhangi bir klozetin içinden fışkıran damlacıkların içinde E. coli, norovirüs ve hatta muhtemelen koronavirüs gibi tehlikeli patojenler olabilir.

KAPAĞI KAPATTIKTAN SONFA SİFONU ÇEKİN

Ebeveynleriniz size her zaman sifonu çekmeden önce klozetin kapağını kapatmanızı söylediyse, korkunç yeni video onların gerçekten haklı olduğunu gösteriyor. Colorado Boulder Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından çekilen görüntülerde, sifonu çektikten sonra tuvaletten şiddetli bir şekilde atılan küçük sıvı damlacıkları görülüyor. Bu sıvı damlacıklar genellikle çıplak gözle görülemez, bu nedenle araştırmacılar laboratuvarda onları görünür kılmak için parlak yeşil lazerler kullandılar.

BURUN KILLARINDAN KAÇABİLİR VE AKCİĞERLERİN DAHA DERİNLERİNE ULAŞABİLİR

Daha küçük parçacıklar sadece havada daha uzun süre yüzmekle kalmaz, aynı zamanda burun kıllarından kaçabilir ve akciğerlerin daha derinlerine ulaşabilir.
Önceki araştırmalar, Covid'e (SARS-CoV-2) neden olan virüsün, tuvalet aerosolleri yoluyla etkili bir şekilde yayıldığına dair henüz kesin kanıtlar olmamasına rağmen, insan dışkısında bulunduğunu göstermiştir.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
1
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
2
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
3
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
4
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
5
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
6
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
7
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿Tarihte bugün 21 Aralık
﻿Tarihte bugün 21 Aralık
﻿Tarihte bugün 21 Aralık
﻿Borsa güne rekor seviyeden başladı
﻿Borsa güne rekor seviyeden başladı
﻿Borsa güne rekor seviyeden başladı
﻿Çin'de Kovid-19 yasaklarında yeni gelişme
﻿Çin'de Kovid-19 yasaklarında yeni gelişme
﻿Çin'de Kovid-19 yasaklarında yeni gelişme
﻿Çeyrek depodan az benzin kullanmayın
﻿Çeyrek depodan az benzin kullanmayın
﻿Çeyrek depodan az benzin kullanmayın
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.