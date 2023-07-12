Tuz Gölü pembe renge büründü

Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, suyun içerisinde yaşayan algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge büründü.

Tuz Gölü pembe renge büründü

Aksaray, Konya ve Ankara sınırları içerisinde bulunan ve Türkiye’nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü, içerisinde barındırdığı algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge büründü. Her yıl çeşitli sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Tuz Gölü’nde algler, sıcağın ve tuzun arttığı yaz aylarında renkli madde üreterek güneşin zararlı ışınlarından korunuyor. Bakteriler ise fazla ürediği için gölün rengi pembe veya kırmızı renge bürünüyor. Yaz aylarının ardından gelen sıcaklık azalışı ve yağmurlar gölü tekrar beyaz rengine döndürüyor. Pembe rengiyle eşsiz bir görüntü oluşturan Tuz Gölü, yoldan geçen vatandaşların da uğrak noktası oluyor.

“TUZ GÖLÜ BİZİM BÜYÜK BİR HAZİNEMİZ”

Tuz Gölü'ne kıyısı bulunan Şereflikoçhisar'ın Ankara'nın en uzak ilçelerinden biri olduğunu belirten Sinan Bayazıt, “Gördüğünüz gibi Tuz Gölü bizim büyük bir hazinemiz. Bunun bu gördüğünüz pembeliği yılın bu yılında oluşuyor. Bu güzellikleri Turizm Bakanlığı olsun, diğer yetkili kurumlar olsun, bunun tanıtılması ülkemiz için büyük bir velinimet. Şimdi tuzumuzu Şereflikoçhisar ilçesinde ham madde olarak kullanımını yapıyorlar. Gerekli tesis, gerekli işletmeler var. Ama gölün tanıtımı ve turizme kazandırılması ilçe için çok önemli. Mesela bu gördüğünüz pembelik, gölün belli kısımlarında meydana geliyor. Tanıtılması ve bunun gibi tesislerin çoğaltılmasının hem ilçe ekonomisi adına hem de ülke ekonomisi adına büyük bir kazanç sağlayacağını düşünüyoruz. Bunun için de gerekli adımların yapılması bizim için ve ilçemiz için çok önemli. Bir sanayileşmemiz yok ama en azından bacasız sanayi dediğimiz turizmden faydalanmak bizim için en iyi mutluluk olsa gerek” ifadelerini kullandı.

Pembe rengiyle dikkat çeken Tuz Gölü, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.

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