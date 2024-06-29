Tuzla'da iş yerine silahlı saldırı

Kaynak: İHA
Tuzla'da iş yerine silahlı saldırı

Tuzla'daki bir esnaf, geçmişte aralarında anlaşmazlık bulunan bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralanan iş yeri sahibi, acil tıbbi müdahale için derhal hastaneye sevk edildi. Olay, gece saat 23.00 civarında Şifa Mahallesi'nde İnönü Caddesi'nde gerçekleşti. Polis raporlarına göre, silahlı saldırgan, İbrahim Türk isimli dükkan sahibini hedef alarak iş yerine geldi.

Saldırganın, Türk'ü çağırma çabaları başarısız olunca, dükkanına doğru ateş açtığı belirtildi. İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri, yaralı Türk'e ilk yardımı yaparak onu Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı. Hastaneden alınan son bilgilere göre Türk'ün durumunun kritik olduğu ve polisin, kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir araştırma başlattığı öğrenildi.

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