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Kamyonetin arkasında tehlikeli yolculuk!

Tuzla'da seyir halinde olan kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk eden vatandaşın o anları kameraya yansıdı. Kendisini görüntüleyen başka sürücünün ‘İnternete atacağım’ demesi üzerine ‘Çek çek’ diyerek tepki gösterdi.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 14:42
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Tuzla'da kamyonetin arkasında tehlikeli yolculuk!

Kamyonetin arkasında tehlikeli yolculuk!
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İHA

Olay, Tuzla D-100 karayolu üzerinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Kamyonet kasasına asılan bir vatandaş, dakikalarca o şekilde yolculuk yaptı. O esnada bir başka araç sürücüsü o anları cep telefonu ile kayda aldı. Sürücünün ‘Seni çekip internete atacağım' demesi üzerine kamyonet kasasına tutunarak yolculuk eden şahıs ‘Çek çek, at at' karşılığını verdi. 

Kamyonet kasasına asılı şekilde seyahat eden vatandaş, bir süre sonra gözden kayboldu.


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