TV Yayın akışı 14 Haziran Cuma. Hangi kanalda ne var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Seçkin Tetikçiler (Yabancı Sinema)

22:30 Güldür Güldür Show

00:15 Seçkin Tetikçiler (Yabancı Sinema)

02:15 Sandık Kokusu

04:00 Baba

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kirpi Sonic (Yabancı Sinema)

21:50 Alan

00:30 Benim Adım Feridun (Yerli Sinema)

02:30 Destan

05:00 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Çember: Yolun Sonundaki Kız (Yerli Sinema)

02:00 Güneşin Kızları

04:00 Toprak Ana (Yerli Sinema)

NOW YAYIN AKIŞI

07:45 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Yabani

13:15 Kirli Sepeti

16:00 Şahane Hayatım

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Orta Direk Şaban (Yerli Sinema)

21:45 Umudumuz Şaban (Yerli Sinema)

23:30 Orta Sayfa

01:15 Mucize Doktor

03:30 Yasak Elma

05:00 Son Yaz

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Güzel Köylü

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Deliha (Yerli Sinema)

22:15 Deliha (Yerli Sinema)

00:15 Yalı Çapkını

03:00 Baba Ocağı

05:00 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 Survivor All Star 2024

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Suhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuha Topal'la Yemekteyiz

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:30 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:40 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

07:10 Kara Tahta

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:35 Gönül Dağı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Almanya-İskoçya"

00:15 Zafere Kaçış (Yabancı Sinema)

02:40 Gönül Dağı

05:10 Seksenler