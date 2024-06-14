TV Yayın akışı 14 Haziran Cuma. Hangi kanalda ne var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Seçkin Tetikçiler (Yabancı Sinema)
22:30 Güldür Güldür Show
00:15 Seçkin Tetikçiler (Yabancı Sinema)
02:15 Sandık Kokusu
04:00 Baba
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kirpi Sonic (Yabancı Sinema)
21:50 Alan
00:30 Benim Adım Feridun (Yerli Sinema)
02:30 Destan
05:00 Kalp Yarası
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Çember: Yolun Sonundaki Kız (Yerli Sinema)
02:00 Güneşin Kızları
04:00 Toprak Ana (Yerli Sinema)
NOW YAYIN AKIŞI
07:45 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Yabani
13:15 Kirli Sepeti
16:00 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Orta Direk Şaban (Yerli Sinema)
21:45 Umudumuz Şaban (Yerli Sinema)
23:30 Orta Sayfa
01:15 Mucize Doktor
03:30 Yasak Elma
05:00 Son Yaz
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Deliha (Yerli Sinema)
22:15 Deliha (Yerli Sinema)
00:15 Yalı Çapkını
03:00 Baba Ocağı
05:00 Güzel Köylü
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 Survivor All Star 2024
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Suhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuha Topal'la Yemekteyiz
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:30 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:40 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
07:10 Kara Tahta
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:35 Gönül Dağı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Almanya-İskoçya"
00:15 Zafere Kaçış (Yabancı Sinema)
02:40 Gönül Dağı
05:10 Seksenler