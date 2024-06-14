TV Yayın akışı 14 Haziran Cuma. Hangi kanalda ne var?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TV Yayın akışı 14 Haziran Cuma. Hangi kanalda ne var?

Her gün televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar ve reyting rekorları kıran diziler seyircilerle buluşuyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren, televizyon tutkunlarının en çok merak ettiği soru, “Bugün televizyonda ne var?” sorusu oluyorken, sizin için bu sorunun yanıtını derledik. İşte 14 Haziran Cuma günü yayın akışı…

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Seçkin Tetikçiler (Yabancı Sinema)
22:30 Güldür Güldür Show
00:15 Seçkin Tetikçiler (Yabancı Sinema)
02:15 Sandık Kokusu
04:00 Baba

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ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kirpi Sonic (Yabancı Sinema)
21:50 Alan
00:30 Benim Adım Feridun (Yerli Sinema)
02:30 Destan
05:00 Kalp Yarası

images.jpegKANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Çember: Yolun Sonundaki Kız (Yerli Sinema)
02:00 Güneşin Kızları
04:00 Toprak Ana (Yerli Sinema)

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NOW YAYIN AKIŞI

07:45 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Yabani
13:15 Kirli Sepeti
16:00 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Orta Direk Şaban (Yerli Sinema)
21:45 Umudumuz Şaban (Yerli Sinema)
23:30 Orta Sayfa
01:15 Mucize Doktor
03:30 Yasak Elma
05:00 Son Yaz

kirli-sepeti-haber-resim-f18a6189-f911-4353-ac7a-d25628fe623f.webpSTAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Deliha (Yerli Sinema)
22:15 Deliha (Yerli Sinema)
00:15 Yalı Çapkını
03:00 Baba Ocağı
05:00 Güzel Köylü

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TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 Survivor All Star 2024
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Suhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuha Topal'la Yemekteyiz
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:30 Dizi

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:40 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
07:10 Kara Tahta
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:35 Gönül Dağı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Almanya-İskoçya"
00:15 Zafere Kaçış (Yabancı Sinema)
02:40 Gönül Dağı
05:10 Seksenler

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