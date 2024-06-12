TV Yayın akışı 12 Haziran Çarşamba. Hangi kanalda ne var?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TV Yayın akışı 12 Haziran Çarşamba. Hangi kanalda ne var?

Televizyon ekranlarında her gün birçok dizi ve program izleyicilerle buluşuyor. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren televizyonda hangi programların olduğunu merak içinde araştırırken sizler için bugünün yayın akışını derledik. İşte 12 Haziran Çarşamba gününün yayın akışı…

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Bağlılık Hasan (Yerli Sinema)
03:00 Destan
05:20 Kalp Yarası

0x0-1695908450163.jpgKANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Hep Yek 4: Bela Okuma Altan (Yerli Sinema)
22:30 Hep Yek 4: Bela Okuma Altan (Yerli Sinema)
00:45 Yalan
03:15 Güneşin Kızları
05:15 Yanaşma (Yerli Sinema)

5ef473ee2269a209046551d3.webpSHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Kızılcık Şerbeti
03:00 Sandık Kokusu
05:30 Baba

kizilcik-serbeti.jpgSTAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Hababam Sınıfı Tatilde (Yerli Sinema)
22:30 Muhbir (Yabancı Sinema)
00:30 Muhbir (Yabancı Sinema)
02:40 İstanbullu Gelin
05:30 Güzel Köylü

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TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:00 Survivor All Star 2024
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:30 Dizi

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:40 Uğurlugiller
07:05 Kara Tahta
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Gönül Dağı
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Tom ve Jerry (Yabancı Sinema)
22:15 Bizim Hikayemiz "2008-2024" (Yerli Sinema)
23:10 Hıçkırık (Yabancı Sinema)
01:40 Gönül Dağı
04:05 Seksenler
05:00 Yerli Dizi

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NOW YAYIN AKIŞI

07:45 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Yabani
13:15 Kirli Sepeti
16:30 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Şahane Hayatım
23:00 Mucize Doktor
02:00 Yasak Elma
04:30 Yaz Şarkısı
06:00 Her Yerde Sen

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