TV Yayın akışı 12 Haziran Çarşamba. Hangi kanalda ne var?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Bağlılık Hasan (Yerli Sinema)

03:00 Destan

05:20 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Hep Yek 4: Bela Okuma Altan (Yerli Sinema)

22:30 Hep Yek 4: Bela Okuma Altan (Yerli Sinema)

00:45 Yalan

03:15 Güneşin Kızları

05:15 Yanaşma (Yerli Sinema)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

00:15 Kızılcık Şerbeti

03:00 Sandık Kokusu

05:30 Baba

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 Güzel Köylü

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Hababam Sınıfı Tatilde (Yerli Sinema)

22:30 Muhbir (Yabancı Sinema)

00:30 Muhbir (Yabancı Sinema)

02:40 İstanbullu Gelin

05:30 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:00 Survivor All Star 2024

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:30 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:40 Uğurlugiller

07:05 Kara Tahta

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Gönül Dağı

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Tom ve Jerry (Yabancı Sinema)

22:15 Bizim Hikayemiz "2008-2024" (Yerli Sinema)

23:10 Hıçkırık (Yabancı Sinema)

01:40 Gönül Dağı

04:05 Seksenler

05:00 Yerli Dizi

NOW YAYIN AKIŞI

07:45 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Yabani

13:15 Kirli Sepeti

16:30 Şahane Hayatım

19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

20:00 Şahane Hayatım

23:00 Mucize Doktor

02:00 Yasak Elma

04:30 Yaz Şarkısı

06:00 Her Yerde Sen