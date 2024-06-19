TV Yayın akışı 19 Haziran Çarşamba. Hangi kanalda ne var?

Televizyon ekranlarında her gün birbirinden renkli yapımlar, reyting rekorları kıran diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerle buluşuyor. Sıcak yaz günlerinde, bunaltıcı havada dışarı çıkmak istemeyen vatandaşlar evde ailesiyle televizyonun başında vakit geçirirken en çok merak edilen soru, “Bugün televizyonda ne var?” oluyor. Sizin için 19 Haziran Çarşamba gününün yayın akışını derledik. İşte detaylar…