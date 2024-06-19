TV Yayın akışı 19 Haziran Çarşamba. Hangi kanalda ne var?

ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Akıncı Çizgi Dizi
11:00 Orman Çocuğu (Yabancı Sinema)
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma (Yabancı Sinema)
21:50 Alan
00:50 Kötü Çocuk (Yerli Sinema)
03:00 Destan
05:30 Kalp Yarası
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yalan
14:00 Görgüsüzler (Yerli Sinema)
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Turnike
22:45 Çok Akustik
00:45 Turnike
03:00 Güneşin Kızları
05:00 Tatlı İntikam
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 Baba
08:15 Evlidir Ne Yapsa Yeridir (Yerli Sinema)
10:15 Sivri Akıllılar (Yerli Sinema)
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:45 Show Ana Haber
20:00 Tokatçı (Yerli Sinema)
21:45 Şekerpare (Yerli Sinema)
23:45 Tokatçı (Yerli Sinema)
00:15 Kızılcık Şerbeti
01:30 Sivri Akıllılar (Yerli Sinema)
03:00 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:00 Ada Masalı
11:00 Dolunay
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
19:00 Star Haber
20:00 Yol Arkadaşım 2 (Yerli Sinema)
22:30 Yol Arkadaşım 2 (Yabancı Sinema)
00:45 İstanbullu Gelin
03:15 Dolunay
04:30 Baba Ocağı
06:00 Güzel Köylü
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 MasterChef Türkiye
13:15 Asi Kabadayı (Yabancı Sinema)
15:45 Gazete Magazin
18:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Çarkıfelek
02:30 Cevap Ver Türkiye
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:30 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
07:10 Uğurlugiller
07:35 Kara Tahta
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
16:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Hırvatistan-Arnavutluk"
18:00 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Almanya-Macaristan"
22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İskoçya-İsviçre"
00:15 Sakın Dışarı Çıkma (Yabancı Sinema)
04:05 Alişan İle Hayata Gülümse
06:05 Seksenler
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Yabani
13:15 Kirli Sepeti
16:30 Şahane Hayatım
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Bi Küçük Eylül Meselesi (Yerli Sinema)
00:30 Mucize Doktor
02:45 Yasak Elma
05:00 Son Yaz
06:00 Her Yerde Sen