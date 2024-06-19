TV Yayın akışı 19 Haziran Çarşamba. Hangi kanalda ne var?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TV Yayın akışı 19 Haziran Çarşamba. Hangi kanalda ne var?

Televizyon ekranlarında her gün birbirinden renkli yapımlar, reyting rekorları kıran diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerle buluşuyor. Sıcak yaz günlerinde, bunaltıcı havada dışarı çıkmak istemeyen vatandaşlar evde ailesiyle televizyonun başında vakit geçirirken en çok merak edilen soru, “Bugün televizyonda ne var?” oluyor. Sizin için 19 Haziran Çarşamba gününün yayın akışını derledik. İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Akıncı Çizgi Dizi
11:00 Orman Çocuğu (Yabancı Sinema)
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma (Yabancı Sinema)
21:50 Alan
00:50 Kötü Çocuk (Yerli Sinema)
03:00 Destan
05:30 Kalp Yarası

408709.webpKANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yalan
14:00 Görgüsüzler (Yerli Sinema)
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Turnike
22:45 Çok Akustik
00:45 Turnike
03:00 Güneşin Kızları
05:00 Tatlı İntikam

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06:30 Baba
08:15 Evlidir Ne Yapsa Yeridir (Yerli Sinema)
10:15 Sivri Akıllılar (Yerli Sinema)
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:45 Show Ana Haber
20:00 Tokatçı (Yerli Sinema)
21:45 Şekerpare (Yerli Sinema)
23:45 Tokatçı (Yerli Sinema)
00:15 Kızılcık Şerbeti
01:30 Sivri Akıllılar (Yerli Sinema)
03:00 Kızılcık Şerbeti

kizilcik-serbeti.jpgSTAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:00 Ada Masalı
11:00 Dolunay
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
19:00 Star Haber
20:00 Yol Arkadaşım 2 (Yerli Sinema)
22:30 Yol Arkadaşım 2 (Yabancı Sinema)
00:45 İstanbullu Gelin
03:15 Dolunay
04:30 Baba Ocağı
06:00 Güzel Köylü

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TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 MasterChef Türkiye
13:15 Asi Kabadayı (Yabancı Sinema)
15:45 Gazete Magazin
18:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Çarkıfelek
02:30 Cevap Ver Türkiye
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:30 Dizi

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
07:10 Uğurlugiller
07:35 Kara Tahta
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
16:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Hırvatistan-Arnavutluk"
18:00 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Almanya-Macaristan"
22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İskoçya-İsviçre"
00:15 Sakın Dışarı Çıkma (Yabancı Sinema)
04:05 Alişan İle Hayata Gülümse
06:05 Seksenler

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NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat
10:00 Yabani
13:15 Kirli Sepeti
16:30 Şahane Hayatım
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Bi Küçük Eylül Meselesi (Yerli Sinema)
00:30 Mucize Doktor
02:45 Yasak Elma
05:00 Son Yaz
06:00 Her Yerde Sen

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