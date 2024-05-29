TV Yayın akışı 29 Mayıs Çarşamba. Hangi kanalda ne var?

Kaynak: Haber Merkezi
TV Yayın akışı 29 Mayıs Çarşamba. Hangi kanalda ne var?

Her gün farklı kanalların birbirinden renkli yapımları ve reyting rekorları kıran dizileri merakla takip edilirken, televizyon tutkunlarının en çok merak ettiği soru “Bugün televizyonda ne var?” oluyor. Sizler için 29 Mayıs Çarşamba gününün yayın akışını derledik. İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Aldatmak
03:00 Destan
05:20 Kalp Yarası

640x360.jpegKANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yalan
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Taş Kağıt Makas
00:15 Yalan
02:30 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Bodrum Masalı

6343bf8d3ab16610500636d6.webpSHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Bahar
03:00 Sandık Kokusu
05:30 Baba

images.jpegSTAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor (Yerli Sinema)
22:15 Bittin Sen (Yerli Sinema)
00:00 İstanbullu Gelin
02:00 Bittin Sen (Yerli Sinema)
03:30 Baba Ocağı
05:00 Güzel Köylü

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TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 Survivor All Star 2024
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
22:00 "Olympiacos - Fiorentina" Konferans Ligi Finali
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Aramızda Kalmasın
05:30 Dizi

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Uğurlugiller
06:40 Balkan Ninnisi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Seksenler
14:20 Gönül Dağı
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
22:30 2024 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi "Almanya-Türkiye"
00:10 Kara Ağaç Desatnı
03:00 Gönül Dağı
05:30 Seksenler

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NOW YAYIN AKIŞI

07:45 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Şahane Hayatım
00:15 Hudutsuz Sevda
02:45 Kader Bağları
05:00 Kefaret
06:00 Bay Yanlış

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