TV100 canlı yayınında gergin dakikalar: Şaban Sevinç ile Cemal Canpolat birbirine girdi, yayına ara verildi

Kaynak: TV 100
TV100 canlı yayınında gergin dakikalar: Şaban Sevinç ile Cemal Canpolat birbirine girdi, yayına ara verildi
TV100 canlı yayınında gazeteci Şaban Sevinç ile eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat arasında tartışma yaşandı.

Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programında konuk olan gazeteci Şaban Sevinç ile eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat arasında 31 Mart seçimleri tartışması sırasında gerginlik yaşandı.

“SENİN SAHİBİN KİM?”

Canpolat, Sevinç'i "tahrik etmekle" suçladı ve "Sen görevini yaptın Şaban, sahibine karşı görevini yaptın" dedi.

Bu sözlere öfkelenen Sevinç,
"Sen de sahibine karşı görevini yapıyor musun Cemal Canpolat?
Senin sahibin kim?
Terbiyesizlik yapıyorsun.
Benim sahibim olacak kişi anasının karnından doğmadı.
Terbiyesiz herif.
Utanmaz" ifadelerini kullandı.

Tartışmanın alevlenmesi üzerine sunucu Gürkan Hacır yayına ara verdi.

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