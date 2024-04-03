İYİ Parti Kurucusu Uğur Poyraz saat 21.00’de TV100’de gündem yaratacak açıklamalarda bulunacak

İktidar partisi AKP'nin tarihi hezimeti ile sonuçlanan 31 Mart 2024 yerel seçiminde İYİ Parti de büyük bir yara aldı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "özü başına girme" kararı sandıkta karşılık bulmazken alınan sonuç partide tartışmaları da beraberinde getirdi.

Akşener, istifa çağrılarına karşılık seçimden sonraki ilk açıklamasında partiyi olağanüstü kurultaya götüreceğini açıklarken İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz ise bu akşam canlı yayında açıklamalarda bulunacak.

Poyraz, TV100'de saat 21.00'da başlayacak olan Taksim Meydanı'nda Gürkan Hacır'ın sorularını yanıtlayacak.