İYİ Parti Kurucusu Uğur Poyraz saat 21.00’de TV100’de gündem yaratacak açıklamalarda bulunacak

Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Parti Kurucusu Uğur Poyraz saat 21.00’de TV100’de gündem yaratacak açıklamalarda bulunacak
Yerel seçimlerde büyük yara alan İYİ Parti'de kazan kaynarken partinin kurucularından Antalya Milletvekili Uğur Poyraz bu akşam saat 21.00'da TV100'de açıklamalarda bulunacak.

İktidar partisi AKP'nin tarihi hezimeti ile sonuçlanan 31 Mart 2024 yerel seçiminde İYİ Parti de büyük bir yara aldı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "özü başına girme" kararı sandıkta karşılık bulmazken alınan sonuç partide tartışmaları da beraberinde getirdi.

Akşener, istifa çağrılarına karşılık seçimden sonraki ilk açıklamasında partiyi olağanüstü kurultaya götüreceğini açıklarken İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz ise bu akşam canlı yayında açıklamalarda bulunacak.

Poyraz, TV100'de saat 21.00'da başlayacak olan Taksim Meydanı'nda Gürkan Hacır'ın sorularını yanıtlayacak.

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