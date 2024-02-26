tv100'ü izleyeceğiniz frekanslara bir yenisi daha eklendi

Kaynak: Haber Merkezi
tv100'ü izleyeceğiniz frekanslara bir yenisi daha eklendi
tv100'ün yeni frekansıyla daha fazla izleyiciye ulaşacağı bildirildi. tv100'ü izleyeceğiniz frekanslara bir yenisi daha eklendiği ifade edildi.

Gülseven Medya Grubu’nun yeni ve ultra akıllı medya merkezine taşınan tv100, izleyicilerine bir sürpriz yaptı.

tv100, Türksat 4A uydusunda yeni bir frekans açtı.

Bu frekans üzerinden tv100’ü HD kalitesinde izleyebilirsiniz.

Yeni frekansın detayları şöyle:

Türksat 4A TV100 HD

Frekans: 11837 Polarizasyon: V Sembol Oranı: 30000 FEC: 2/3

Eski frekanslarımız da hizmet vermeye devam ediyor. Böylece izleyicilerimiz kendi tercihlerine göre frekans seçebiliyorlar.

TV100 SD FORMAT Frekans: 11916 Polarizasyon: V (Dikey) Sembol Oranı: 30000

TV100 HD FORMAT Frekans: 12729 Polarizasyon: V (Dikey) Sembol Oranı: 30000

Ayrıca şu yayın platformlarında da takip edebilirsiniz:

- Digiturk: 37

- D-Smart: 37

- Turkcell TV: 37

- Kablo TV: 37

- Tivibu: 47

- Tkgs: 30

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